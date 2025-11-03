Detuvieron a “Milton de Boca” por intentar vender una bicicleta robada

Un joven identificado como Gonzalo Milton Roldán, de 19 años, fue detenido por la policía en el departamento Caucete por el delito de encubrimiento agravado.

Según informaron fuentes policiales, Roldán intentó vender una bicicleta marca SLP, rodado 29, de color gris, que había sido robada al señor Marcelo Elio Burgoa. Los hijos de la pareja de Burgoa reconocieron el rodado y comenzaron a perseguirlo hasta lograr aprehenderlo en una finca del Barrio Justo P. Castro IV.

Publicidad

El hecho fue caratulado como encubrimiento agravado, con intervención de la UFI Flagrancia, que continúa con las investigaciones del caso.