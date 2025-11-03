Policiales > Atrapado en Caucete
Detuvieron a “Milton de Boca” por intentar vender una bicicleta robada
POR REDACCIÓN
Un joven identificado como Gonzalo Milton Roldán, de 19 años, fue detenido por la policía en el departamento Caucete por el delito de encubrimiento agravado.
Según informaron fuentes policiales, Roldán intentó vender una bicicleta marca SLP, rodado 29, de color gris, que había sido robada al señor Marcelo Elio Burgoa. Los hijos de la pareja de Burgoa reconocieron el rodado y comenzaron a perseguirlo hasta lograr aprehenderlo en una finca del Barrio Justo P. Castro IV.
El hecho fue caratulado como encubrimiento agravado, con intervención de la UFI Flagrancia, que continúa con las investigaciones del caso.
El perfil de Javier Flores, el operador turístico señalado por los destrozos en La Pampa del Leoncito
El periodista sanjuanino Alejandro Pellegrinuzzi obtuvo una mención especial en los Premios ADEPA 2025 por su investigación sobre el “cementerio de caballos” en Angaco. Con este reconocimiento, DIARIO HUARPE se posiciona entre los grandes medios del país y celebra un hito para el periodismo de investigación hecho desde San Juan.