Personal de la Subcomisaría Cipolletti recuperó un celular que había sido robado de una vivienda del Barrio Cipolletti, en el departamento Chimbas.

La propietaria denunció que, al despertarse, notó la falta del teléfono que había dejado cargando durante la madrugada. Además, indicó que la puerta trasera de su vivienda se encontraba abierta debido a desperfectos.

Tras recorrer la zona y recabar información de vecinos, los efectivos demoraron a un joven de 23 años que coincidía con la descripción aportada. Durante la requisa, se le encontró un celular con características similares al denunciado, el cual fue reconocido posteriormente por la damnificada.

Por disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, el joven quedó vinculado a la causa y se secuestraron sus prendas para continuar con la investigación. Las autoridades destacaron la rápida intervención policial y la colaboración vecinal como claves para el esclarecimiento del hecho.