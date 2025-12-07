Un joven de 17 años fue detenido el viernes 5 de diciembre por la mañana luego de protagonizar un robo en una tienda de ropa ubicada en Villa General San Martín, departamento Albardón. El hecho generó rápido despliegue policial tras el aviso al Cisem 911 sobre un ilícito que había dañado la vidriera del comercio.

El operativo fue coordinado por la Unidad Operativa Las Tapias, cuyos efectivos lograron localizar e interceptar al sospechoso en inmediaciones del Parque Latinoamericano, gracias a la rapidez de un motociclista que participó en la búsqueda. Durante la detención, el menor llevaba consigo dos bolsas con alrededor de 18 prendas de vestir, que fueron secuestradas por la policía y luego restituidas a su propietario.

Publicidad

Fuentes oficiales indicaron que, tras la aprehensión, el joven fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) por disposición del Juzgado de Niñez y Adolescencia en turno, donde permanece bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente.

El caso generó preocupación entre los comerciantes locales, quienes destacaron la importancia de los operativos de seguridad y la pronta intervención policial. Desde la Unidad Operativa Las Tapias informaron que se continuará con patrullajes preventivos en la zona para reducir la ocurrencia de delitos similares.

Publicidad

Este incidente se suma a otros hechos recientes en Albardón, donde la Policía de San Juan ha intensificado controles y recorridos en sectores comerciales y áreas de mayor concurrencia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y proteger los comercios ante eventuales robos.