Un encuentro virtual entre dos exconcursantes de la última edición de Gran Hermano, identificados como “Devi” y “Papucho”, se convirtió en un bochornoso acto de violencia física que se desarrolló en vivo frente a miles de espectadores en la plataforma Twitch. Lo que comenzó como un stream habitual, terminó en gritos, golpes y una grave acusación de lesiones.

El suceso ocurrió en la noche del sábado, cuando los ex “hermanitos” compartían una transmisión conjunta. La tensión escaló rápidamente de la burla y el juego a la agresión física. En un momento de la emisión, y ante la mirada atónita de sus viewers, la situación se descontroló.

Publicidad

“Papucho” habría atacado a “Devi”, quien al momento de la agresión logró interponerse para mostrar las consecuencias ante la cámara. "¡Me dejó sangrando!", exclamó “Devi” visiblemente afectado, señalando una herida que confirmaba la escalada de la violencia. La transmisión finalizó abruptamente tras el incidente.

El video del enfrentamiento se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una oleada de críticas contra ambos, por llevar un conflicto personal a una exposición pública y violenta. Las imágenes han provocado indignación entre los usuarios, quienes cuestionan la gestión de la ira y la falta de límites de los mediáticos, que una vez más se ven envueltos en una polémica que eclipsa sus carreras tras el reality.