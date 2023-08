La madre de un alumno de la escuela Carmen Peñaloza de Varese, en Chimbas, hizo una grave denuncia pública. La mujer, identificada como Gisela Castro, aseguró que un niño de quinto año atacó a sus compañeros con un cuchillo e intentó herir al menos a dos compañeros, entre los que se encontraba su hijo.

La mujer contó su versión a Diario de Cuyo y allí dijo que ocurrió durante un recreo, cuando los compañeros del menor señalado le intentaron sacar una gorra. Esto desencadenó, dijo Castro, en que el niño de entre 10 y 11 años sacó un cuchillo que llevaba y hasta amenazó con ir a buscar después a los mismos compañeros. El enfrentamiento habría seguido en el aula, donde el menor volvió a intentar cortar a un compañero, esta vez con una tijera.

Esta versión habría llegado a la denunciante a través del grupo de WhatsApp, ya que dijo que las autoridades de la escuela no le informaron sobre lo sucedido. También criticó que un docente intervino solo para quitarle la tijera al niño y no dio aviso nuevamente. En declaraciones a la prensa, la madre dijo que la directora no estaba al tanto de lo sucedido.

DIARIO HUARPE se comunicó con el Ministerio de Educación y dijeron que están en conocimiento del tema y que están abordando lo sucedido. La mujer dijo que no enviará a su hijo a la escuela hasta que el otro menor no sea suspendido al menos temporalmente.