San Juan se prepara para vivir una propuesta distinta, ideal para cerrar el año con una alternativa recreativa pensada para todas las edades. Desde el 5 de diciembre, el predio del San Juan Rugby Club, ubicado en Pellegrini y 12 de Octubre en el departamento de Santa Lucía, se convertirá en escenario de Dino Jump, un evento que combina aventura, entretenimiento y ambientación jurásica en un formato seguro y organizado por turnos.

La apuesta promete convocar a familias, grupos de amigos y a todos los que busquen una actividad al aire libre con atracciones temáticas. La ambientación con dinosaurios, los sectores de juegos y los espacios interactivos estarán preparados para recibir a grandes y chicos en jornadas donde la diversión será la regla. Según informaron desde la organización, el ingreso al predio y al patio de comidas será completamente gratuito, lo que permitirá que cualquier visitante pueda disfrutar del ambiente, la música y la oferta gastronómica sin necesidad de adquirir una entrada para las atracciones específicas.

El corazón del evento será el circuito Dino Jump, una propuesta inmersiva que contará con estaciones de juego pensadas para el movimiento físico, el contacto con estructuras temáticas y una experiencia visual especialmente diseñada para los más pequeños. Por cuestiones de seguridad y para garantizar una experiencia ordenada, el acceso a los juegos funcionará mediante turnos de una hora, con un cupo máximo de 200 personas por turno. Esta modalidad permitirá evitar aglomeraciones y asegurar que todas las familias puedan disfrutar de las actividades sin demoras.

Las entradas ya están disponibles a través de TuEntrada y también en la boletería del predio. La organización informó que la preventa tiene un valor de $8.000, mientras que existe un pack familiar de $25.000, pensado para dos adultos y dos menores. Los niños y niñas a partir de los 3 años deben abonar su entrada, siempre acompañados por un adulto responsable. Esta estructura tarifaria apunta a facilitar el acceso de grupos familiares, uno de los públicos principales del evento.

Además del circuito central Dino Jump, el predio contará con un patio de comidas variado, que ofrecerá diferentes opciones gastronómicas para acompañar la jornada. También habrá música en vivo, presentaciones de Djs y espacios destinados al descanso entre turnos, creando un clima festivo y relajado para quienes elijan pasar la tarde o la noche en el lugar.