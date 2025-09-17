La Cámara de Diputados se prepara para una sesión crucial este miércoles, donde intentará revertir los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y a la declaración de emergencia pediátrica. La oposición requiere reunir dos tercios del recinto (172 votos) para insistir con ambas normas, que de ser aprobadas pasarían al Senado para su consideración.

El temario incluye además la citación de Karina Milei, Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones para que brinden explicaciones sobre su posible vinculación con una red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y el caso del fentanilo contaminado. También se prevé la creación de una comisión investigadora para profundizar en estos casos.

La sesión abordará el rechazo a cuatro decretos presidenciales, entre los que destacan el DNU 383/2025 que modificó el Estatuto de la Policía Federal Argentina, y el DNU 62/2025 que prohibió tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas de adaptación de género a menores de 18 años.

Paralelamente, se buscará emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, para que trate el proyecto de reforma de la Ley de DNU que ya cuenta con media sanción del Senado. Esta iniciativa busca limitar los decretos presidenciales a áreas específicas y establecer un plazo de 90 días para su ratificación parlamentaria.

En el caso del financiamiento universitario, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto presupuestario sería de $1.959.974 millones (0,23% del PBI), mientras que la emergencia pediátrica requeriría una inversión anualizada de $133.433 millones.

La sesión promete extenderse hasta altas horas de la noche y reflejará la compleja correlación de fuerzas en la Cámara baja, donde la oposición necesita sumar votos para alcanzar los dos tercios necesarios, mientras el oficialismo intentará mantener el respaldo a las decisiones del Ejecutivo.