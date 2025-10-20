Gimena Accardi fue consultada sobre el reciente vínculo que mantiene su ex pareja, Nicolás Vázquez, con la actriz Dai Fernández. Lejos de mostrarse incómoda o evasiva, Accardi sorprendió al responder con "total naturalidad y hasta con un toque de ternura", demostrando que la ruptura entre ella y Vázquez se ha manejado sin rencores ni drama.

Accardi manifestó su apoyo a la nueva relación de Vázquez, señalando que mantienen un vínculo de respeto y cariño. "Si él está feliz, yo estoy feliz," aseguró Gimena. La actriz enfatizó que la relación es nueva y que está "muy bien". Además, dejó claro el estado de la situación: "Nico está soltero, no me debe explicaciones, ni él a mí ni yo a él”.

Publicidad

La protagonista de la noticia también tuvo palabras elogiosas para la nueva novia de su ex, Dai Fernández, a quien describió con afecto. “Dai es un amor, es una piba divina, talentosa, hermosa,” expresó Accardi en el programa Los Profesionales. Sobre la nueva pareja, deseó lo mejor, manifestando: "Cuando te pasa, te pasa, y si les está pasando, bienvenida sea y que lo disfruten”.

No obstante, cuando se le preguntó específicamente si le parecía que hacían una linda pareja, Gimena Accardi brindó una respuesta que sonó "algo irónica". Con una mezcla de humor y picardía, Accardi lanzó: “¡Divina! Les deseo lo mejor”.

Publicidad

Con su característico sentido del humor, la actriz incluso bromeó sobre una estrategia común post-ruptura, el llamado “contacto cero”. “No lo hicimos, pero ya lo vamos a implementar,” lanzó entre risas. Con estas declaraciones, Accardi dejó en claro que mantiene una actitud "súper relajada", demostrando que las rupturas también pueden tener un final feliz y hasta un toque de simpatía.