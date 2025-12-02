La comunidad de Valle Fértil atraviesa una profunda tristeza tras el fallecimiento del querido profesor 'Lalo' Vega, un histórico docente de Matemática que marcó generaciones enteras. Vega luchó hasta el final contra una enfermedad terminal y su pérdida generó innumerables muestras de afecto en todo el departamento.

Olga Elizondo, exalumna y amiga del profesor, recordó su figura con enorme emoción. “Era un profesor de los de antes, con ese respeto con el que se dirigía hacia los alumnos y que también inspiraba respeto hacia él”, expresó a DIARIO HUARPE. Destacó que la comunidad se prepara para despedirlo con un homenaje especial: “Nos estamos organizando para esperarlo en el Arco de Valle Fértil y hacer una caravana acompañándolo hasta la sala velatoria de San Agustín, esta tarde”.

El reconocimiento hacia Vega es unánime. Otros vecinos lo describieron como “un tipazo, recto, sin grises, pero leal y excelente docente”, reflejando el cariño y la admiración que supo cosechar durante décadas.

Elizondo relató que pertenecía a la promoción ’82 y que luego volvió a ser su alumna en el profesorado de enseñanza primaria. Recordó también la trayectoria del docente, quien se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba como profesor de Matemática. Poco después, la comunidad educativa del colegio Fuerza Aérea Argentina lo convocó ante la necesidad de docentes. “Lo encontraron a él como profesor de Matemática y Sixto Soria, de Geografía, y se vinieron prácticamente juntos”, contó.

Ambos vivían en Chepes, La Rioja, y al llegar a Valle Fértil formaron un lazo entrañable con la comunidad. Allí construyeron sus familias, criaron a sus hijos y se convirtieron en pilares educativos y sociales del departamento.

La despedida de Lalo Vega refleja el impacto que dejó en miles de estudiantes y en toda la sociedad vallista, que hoy lo llora con profundo respeto y gratitud.