Una protesta frente a la Unidad Penal N°1 de Paraná, en Entre Ríos, terminó con momentos de tensión cuando dos familiares de un preso fallecido se prendieron fuego accidentalmente mientras quemaban neumáticos en la puerta del establecimiento penitenciario.

La manifestación se realizó luego de conocerse la muerte de Martín Luciano Siegfried, un interno de 26 años, quien había sido atacado con un arma blanca dentro del penal y falleció tras ser trasladado al Hospital San Martín. El joven cumplía una condena de cuatro años y le restaban apenas cuatro meses para recuperar la libertad.

Publicidad

Familiares y allegados del detenido se concentraron frente al penal para exigir explicaciones sobre las circunstancias del crimen y denunciaron posibles irregularidades en el manejo del caso. Durante la protesta, los manifestantes prendieron fuego neumáticos en la calle, lo que generó un clima de tensión y humo en la zona.

En medio de ese escenario, un hombre y una mujer se incendiaron de forma accidental al manipular las gomas encendidas. Las llamas alcanzaron parte de su ropa, aunque lograron apartarse rápidamente y no sufrieron heridas de gravedad. El fuego fue sofocado poco después por personal del penal y bomberos.

Publicidad

Según las primeras versiones, el interno habría sido apuñalado durante una pelea entre presos por el control del pabellón, aunque su familia rechaza esa hipótesis y asegura que fue atacado mientras dormía.

La Justicia de Entre Ríos abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el homicidio dentro de la cárcel y si hubo responsabilidades de otros internos o fallas en los protocolos de seguridad del establecimiento penitenciario.