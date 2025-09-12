El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como “muy sorprendente” la condena de Jair Bolsonaro por cargos de conspiración para derrocar el orden democrático en Brasil. Las declaraciones se dieron horas después de que la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) declarara culpable al exmandatario brasileño, gobernante entre 2019 y 2023.

La sentencia del STF, por cuatro votos contra uno, atribuye a Bolsonaro la jefatura de un grupo que intentó impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral en 2022. Además del exmandatario, fueron condenados siete excolaboradores, incluidos antiguos ministros y jefes militares, considerados parte de una organización criminal armada orientada a mantener a Bolsonaro en el poder por cualquier medio.

Trump comparó la situación judicial de Bolsonaro con los procesos que él mismo ha enfrentado en Estados Unidos y expresó su apoyo al ex presidente brasileño: “Pensé que fue un buen presidente de Brasil, y me resulta muy sorprendente que eso pueda suceder. Eso es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo consiguieron en absoluto. Era un buen hombre”.

El fallo del tribunal brasileño, firmado por Cristiano Zanin, presidente de la sala y ex abogado del actual mandatario Lula, detalla diversas etapas de la trama investigada por la Fiscalía General, que incluyen campañas de descrédito a las instituciones y el asalto violento a edificios públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Las penas por los delitos imputados (abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio público y daño calificado) podrían alcanzar hasta 43 años de prisión, mientras continúa la deliberación judicial sobre los castigos correspondientes.

La condena de Bolsonaro ha generado repercusiones internacionales y mantiene en debate la legitimidad de los procesos judiciales en Brasil, mientras Trump reafirma su respaldo y cuestiona las acusaciones en su contra.

(Con información de AFP y EFE)