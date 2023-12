Du Plessis reveló cómo fue la pelea con Sean Strickland en la tribuna del UFC 296

La primera vez que Dricus Du Plessis se encontró junto a la jaula en un evento de la UFC dejó una impresión imborrable. Él, junto con el actual campeón de Peso Mediano, Sean Strickland, tuvieron una pelea más que polémica y viral en el UFC 296. Eso, después que se anunciara que estos agresivos contendientes se enfrentarán cara a cara en UFC 297 el 20 de enero en Toronto, Ontario, Canadá. En diálogo con The Coach and The Casual, el sudafricano contó cómo fue el tenso momento vivido.

"Todo esto de la pelea es un juego mental para mí. Eso es parte de la pelea, lo que pasa en esa conferencia de prensa. Esa es una pelea antes de la pelea, al igual que el pesaje. No hay nada que puedas decir para desanimarme. Parece un tipo al que no le resultará fácil volverse loco porque lo reparte. Lo primero que dije lo hice, y eso fue sólo el comienzo. Está tan contento de que haya sido el final, me quedaba mucho más por recorrer", aseveró Du Plessis.

Sobre eso, Dricus dijo: "Entramos y miro mi boleto. Esta es la primera vez que me siento junto a una jaula. Vivo en Sudáfrica, no vengo a todos los eventos. Esta es tu fila, fila C, asiento número 4 o 5", dijo. lo que sea. Y yo digo: "Está bien". Y veo que ese es Sean Strickland. Supongo que me van a poner del otro lado. Y el tipo dice: 'No'. Estás en ese lado’. Inmediatamente me di cuenta de que él estaba en la fila A, luego en la B y en la C, lo que significa que estamos sentados a dos filas de distancia. Incluso teníamos el mismo número de asiento. Entonces él está literalmente sentado frente a mí".

Du Plessis está listo para la guerra

"Me dicen que las cámaras estarán sobre ustedes ahora, y obviamente sé que este es su dominio. Definitivamente me están abucheando. Y simplemente dije: 'Genial'. Me uniré a ellos con los abucheos y lo abuchearé. Yo digo, genial, estoy con ustedes, también lo estoy abucheando. Y mientras lo hacía, pude verlo en la pantalla, vi que estaba muy irritado. Luego se dio la vuelta y tomó todo el asunto del arma", resolvió el contendiente de Peso Mediano.

A su vez, el sudafricano dijo: "Estaba muy frustrado y le dije: 'Escucha, incluso con esa arma que te estás perdiendo'. Y él miró a su alrededor y le dije: 'Sí, mira frente a ti antes de que te golpee el trasero'. Estábamos mirándonos, él dijo algo y yo dije algo. Y fue casi como, está bien, ese es el final de la tormenta. Y me volví, todavía mirándolo, y él se giró... y luego simplemente saltó. Pensé que todo había terminado y él simplemente saltó. Aquí vamos".

"Fue una locura porque estábamos entre muchos peleadores. Fue una locura, la vibra después de que todo sucedió. Por lo general, si estás en un entorno social como ese y sucede algo así, algunas personas lloran. Pero ves a todos los luchadores diciendo '¡Sí! ¡Sí!'. Quiero decir, cuando la gente se demanda entre sí en Sudáfrica, es por cosas reales, no por cosas pequeñas. Si me golpea con una silla por detrás o lo que sea, es motivo de preocupación. Pero fue una buena pelea a la antigua. Fue un combate mutuo", sentenció Dricus Du Plessis.