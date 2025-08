En una nueva edición del ciclo Yo Emprendo, transmitido en el programa Yo Te Invito por HUARPE TV, la conductora Ana Paula Zabala entrevistó a María Luz Gómez, una diseñadora sanjuanina que dio vida a Carrusel, un emprendimiento textil que ofrece productos pensados especialmente para bebés y sus mamás.

Gómez contó que comenzó su emprendimiento con el diseño de un almohadón de lactancia, práctico y resistente, que aún hoy sigue siendo uno de los productos más valorados y pedidos por sus clientas. Está relleno con un kilo de vellón siliconado hipoalergénico, tiene funda desmontable, interior impermeable, bolsillo y manija. "Lo hago, lo pruebo mil veces ante de ponerlo en las ventas. También trato de que sea práctico para las mamás", indicó.

En cuanto a la calidad, la emprendedora destacó que muchas clientas conservan los productos durante años porque sus hijos los adoptan como almohadas de apego. "Me hablan para decirme que me compraron una almohada hace dos años y me piden una funda nueva porque sus hijos crecieron y la siguen usando", recordó.

Algunos de los productos que vende María Luz.

Carrusel fue creciendo y María Luz fue sumando nuevos diseños, como colchones para cochecitos “ideales para cuando heredan cochecitos y vienen manchados o con el colchón duro”, explicó, mantitas 100% algodón con corderito, toallas pesadas y absorbentes, y Porta Enfants que se adaptan a huevitos para el auto, sillas o cunas, y que pueden transformarse en bolsas de dormir, incluso. “Todo sigue una línea estética de tonos pasteles y puede personalizarse con estampas que cada persona desee”, detalló.

También incorporó baberos, sonajeros y extensores de body, productos que se renuevan constantemente y están pensados para las necesidades cotidianas de la maternidad. Cada pieza es realizada de forma artesanal, desde el diseño hasta la confección final.

Según contó la mujer, el proyecto comenzó en 2020, en plena pandemia, cuando decidió invertir el primer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 en telas compradas en Buenos Aires. “Me llevé un metro de cada estampa y arranqué”, recordó.

La parte que más disfruta de su trabajo, contó la emprendedora, es cuando las mamás le escriben para decirle que era justo lo que necesitaban, que les encantó el diseño o que, después de años, el producto sigue como nuevo. Su sueño ahora es abrir su propio local y una fábrica para seguir expandiendo su marca y acompañar a las mamás en el recorrido de la maternidad.

Para conocer más sobre Carrusel, ver el catálogo completo o hacer un pedido, se puede visitar su perfil de Instagram en @carrusel.20 o contactarla directamente al 2644589735.