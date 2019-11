Economistas de Fernández junto a empresarios para despejar dudas sobre el futuro

A poco menos de un mes del cambio de Gobierno, la conformación del gabinete todavía es un misterio. Sin embargo, luego de un impass de algunas semanas, los economistas que circulan por el búnker de Puerto Madero que estrenó Alberto Fernández hace pocos días retomaron sus encuentros con el sector empresario. Matías Kulfas, Cecilia Todesca y Guillermo Nielsen retomaron la recorrida por las oficinas de distintas cámaras y grandes corporaciones. Lo hacen, todavía, en calidad de “interlocutores” económicos, pero ya comienzan a dar algunas señales de los lugares que podría ocupar cada uno.

Kulfas fue invitado por el titular de la Coordinadora de Empresas de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, al clásico almuerzo del comité ejecutivo. Suelen ser los lunes, pero por problemas de agenda del economista, la cita se realizó ayer. El objetivo era tomar contacto con una de las figuras que ocupará un rol importante en el próximo gobierno para conocer, de primera mano, su visión sobre la realidad económica y sobre cómo se reacomoda la macroeoconomía para darle cabida al crecimiento y al desarrollo industrial. Al término de la comida, el comentario de muchos empresarios fue que Kulfas habló como ministro de la Producción.

Uno de los encuentros fue con Nielsen, quien volvió a hacer foco en su proyecto de ley para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta; y ayer por la mañana se reunieron con Todesca y Kulfas, de quienes no lograron tener definiciones claras de cuál será el plan.

Y es la versión que comenzó a circular con más fuerza en los últimos días: Kulfas al frente de un super ministerio de la Producción, que nuclee energía, agro, minería, comercio e industria, y Nielsen al frente del Palacio de Hacienda, con el foco puesto en la renegociación de la deuda y las cuentas públicas. Sin embargo, todavía sigue todo en el terreno de la especulación, ya que hay mucho hermetismo.

Kulfas llegó a Copal acompañado por los economistas Ariel Schale (Pro Tejer); Gabriel Delgado (INTA) y Guillermo Merediz, especializado en la temática pyme. Los industriales alimenticios lo esperaban ansiosos por conocer detalles del plan económico y productivo que encarará el próximo gobierno, pero se llevaron pocas definiciones. Aprovecharon, no obstante, para transmitirle con lujo de detalles el estado de situación de cada una de las actividades, con fuertes caída de producción, consumo y empleo. Y le mostraron que no sólo las pymes se encuentran en una situación crítica, sino también las grandes empresas, con enormes pérdidas en sus balances (caso Arcor, Molinos, Mastellone y Ledesma).

“Fue una reunión positiva, de análisis y siempre el objetivo no fue que tuvieran definiciones para comunicarnos, sino que tomaran conciencia tanto del potencial respecto del mercado interno, como también del exportador. Hoy la capacidad ociosa es del 40 a 50%. La industria no necesita grandes inversiones para producir grandes respuestas. Necesita mercados. Y para nosotros es fundamental la combinación de dos mercados: el externo y el doméstico”, aseguró Funes de Rioja.

Las retenciones a las exportaciones estuvieron en la mesa de discusión, pero lo que Kulfas y equipo dejaron en claro es que la Argentina atraviesa una situación de emergencia y que si bien sería deseable que los productos con valor agregado no paguen impuestos, hoy no existe la posibilidad de bajar la presión impositiva. También preocupa, y mucho, a las empresas del sector alimenticio, el avance de una Ley de Góndolas en el Congreso, y la posibilidad de que se congelen precios y salarios por un período determinado. Pero no fueron temas centrales en la charla. En el primer caso, fue mencionado livianamente, mientras que respecto del acuerdo social, Kulfas lo mencionó como plataforma no sólo para encontrar los acuerdos necesarios, sino para administrar las disidencias.

Encuentro americano

Antes de almorzar con los empresarios de la alimentación, el economista participó de un encuentro con empresarios norteamericanos y argentinos nucleados en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país (Amcham). La reunión fue en el Club Americano y Kulfas fue acompañado de la economista Cecilia Todesca, con quien comparten el protagonismo económico en el equipo de Fernández.

