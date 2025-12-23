El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un informe preliminar que señala un rápido incremento en el arsenal nuclear de China, incluyendo la instalación de más de 100 misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido modelo DF-31 en nuevos campos de silos cerca de la frontera con Mongolia.

Este documento destaca la negativa persistente de Beijing a participar en negociaciones multilaterales sobre control de armas, manteniendo una política de secretismo que, combinada con la acelerada modernización militar bajo el mando de Xi Jinping, genera preocupaciones sobre la estabilidad regional y global.

Publicidad

Según el informe, el arsenal nuclear chino alcanzó los “bajos 600” ojivas en 2024, cifra que, aunque representa una desaceleración respecto a años anteriores, podría superar las 1.000 ojivas para 2030. Esta expansión es más rápida que la de cualquier otra potencia nuclear en la actualidad.

El Pentágono subraya que, pese a los intentos estadounidenses por involucrar a China en acuerdos de control de armas, Beijing ha rechazado reiteradamente dichas propuestas. “Seguimos sin ver ningún interés por parte de Beijing en adoptar tales medidas o en participar en discusiones más amplias sobre control de armas”, señala el informe.

Publicidad

El gobierno chino ha respondido calificando estas acusaciones como intentos de “difamar y engañar deliberadamente a la comunidad internacional”, y sostiene que su política nuclear está basada en una “estrategia de autodefensa” y la doctrina de “no primer uso”.

El informe también advierte que China se está preparando para un posible conflicto en Taiwán, con planes militares para poder “luchar y ganar una guerra en Taiwán para 2027”. Beijing considera a Taiwán parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la reunificación, con opciones militares que incluyen ataques a distancias de hasta 2.000 millas náuticas.

Publicidad

Esta estrategia podría desafiar seriamente la presencia estadounidense en Asia-Pacífico en caso de un enfrentamiento. Además, el Ejército Popular de Liberación está perfeccionando sus capacidades militares para tomar la isla por la fuerza, según el informe.

Paralelamente, bajo la campaña anticorrupción impulsada por Xi Jinping, al menos 26 altos directivos y ex directivos de empresas estatales de defensa han sido investigados o destituidos en los últimos 18 meses. Estas acciones han afectado la industria militar china, ralentizando contratos y adquisiciones pese a tres décadas de aumentos presupuestarios en defensa.

El vencimiento próximo del tratado New START entre Estados Unidos y Rusia, sin una extensión formal, genera inquietud entre expertos, quienes advierten que la falta de mecanismos de control y la carrera armamentista podrían intensificarse con la creciente participación de China en el ámbito nuclear.