EE. UU. aprobó la primera píldora oral contra la obesidad

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó la primera píldora oral destinada al tratamiento de la obesidad, un avance histórico en la lucha contra una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se trata de un medicamento de toma diaria que utiliza semaglutida, el mismo principio activo presente en tratamientos inyectables ya conocidos.

La autorización representa un cambio significativo en la forma de tratar la obesidad, ya que hasta ahora los medicamentos más efectivos requerían inyecciones subcutáneas. Con esta nueva presentación en comprimidos, se espera facilitar la adherencia de los pacientes y ampliar el acceso a quienes evitaban los tratamientos inyectables.

El fármaco está indicado para adultos con obesidad o con sobrepeso que presenten al menos una enfermedad asociada, como diabetes tipo 2, hipertensión o problemas cardiovasculares. Según los ensayos clínicos, los pacientes que siguieron el tratamiento lograron una reducción promedio de peso de más del 15 % en un período de aproximadamente un año y medio.

Desde la farmacéutica desarrolladora informaron que la píldora deberá tomarse en ayunas y que será fundamental acompañar el tratamiento con una alimentación saludable y actividad física. Los efectos secundarios reportados son similares a los de otros medicamentos de la misma familia, principalmente náuseas y trastornos gastrointestinales leves.

La aprobación llega en un contexto en el que la obesidad se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública en Estados Unidos, donde se estima que cerca de 100 millones de adultos padecen esta condición. Especialistas consideran que esta nueva opción terapéutica podría transformar el enfoque del tratamiento y abrir la puerta a nuevas alternativas menos invasivas.