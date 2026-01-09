El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha presentado una nueva pirámide alimentaria que redefine las directrices dietéticas federales bajo el lema “eat real food”.

Esta actualización se alinea con el movimiento Make America Healthy Again (MAHA), impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario Robert F. Kennedy Jr., quien sostiene que los ultraprocesados son responsables del aumento de enfermedades crónicas. La medida marca el regreso al formato de pirámide, abandonado en 2011, pero en una versión invertida que prioriza proteínas y grasas saludables sobre los granos.

Al presentar la iniciativa, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, afirmó: “Gracias al audaz liderazgo del presidente Trump, estas directrices reajustan la política nutricional federal y priorizan a nuestras familias y a nuestros niños en el camino hacia una nación más saludable”.

Rollins también destacó que el nuevo enfoque busca respaldar a agricultores, ganaderos y productores locales de alimentos “reales”. Por su parte, la influencer Vani Hari celebró la decisión calificándola como una medida “hecha a medida” de los reclamos del sector.

Las nuevas guías recomiendan una ingesta de 1,2 a 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal y el consumo de grasas naturales presentes en huevos, pescados, palta y lácteos enteros.

Se insta a eliminar azúcares añadidos y edulcorantes, además de reducir carbohidratos refinados y aceites procesados, favoreciendo el uso de aceite de oliva. El comunicado oficial cuestionó a administraciones anteriores por promover alimentos de baja calidad y soluciones farmacológicas en lugar de la prevención y alimentación saludable.

Finalmente, la guía señala que dietas reducidas en carbohidratos podrían mejorar la salud de personas con enfermedades crónicas, según cada caso.