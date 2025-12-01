Armar el árbol de Navidad cada diciembre es una tradición que va más allá de la decoración: representa un cierre de ciclo con alegría y esperanza. Sin embargo, según el Feng Shui, la ubicación del árbol en el hogar tiene un papel fundamental en la circulación del Chi, la energía vital que influye en la armonía y prosperidad dentro de la casa.

Esta antigua filosofía oriental sostiene que el árbol, símbolo de crecimiento y renovación, puede potenciar la energía positiva si se coloca en el lugar adecuado. Por el contrario, una ubicación incorrecta podría bloquear el flujo del Chi y limitar la atracción de buena energía para el año venidero.

Publicidad

El sector sureste del hogar es considerado por el Feng Shui como el área vinculada a la riqueza y la abundancia. Por eso, colocar el árbol en este rincón puede activar energías relacionadas con el dinero, el trabajo y los proyectos futuros, convirtiendo el espacio en un imán de prosperidad.

En caso de que el sureste no sea práctico para armar el árbol, existen otras zonas de la casa que también favorecen la buena energía. Lo fundamental es evitar que el árbol obstruya puertas, pasillos estrechos o áreas de circulación para no interrumpir el flujo natural del Chi.

Publicidad

Además de la ubicación, la decoración del árbol es clave para potenciar la abundancia. El Feng Shui recomienda utilizar colores específicos que activan distintas energías. Entre las combinaciones más poderosas destaca el dorado junto al rojo, considerados símbolos de riqueza y buena fortuna.

Para que el árbol cumpla su función energética, es importante evitar errores comunes, como colocarlo en espacios que bloqueen el paso o usar adornos que no armonicen con la energía del ambiente. Armar el árbol con atención y siguiendo estas pautas puede ser el primer paso para recibir un año nuevo lleno de oportunidades y energía positiva.