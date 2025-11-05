El Chino Leunis confesó cómo son los sueños íntimos que tiene con Damián Betular

El Chino Leunis estuvo entre los 12 cocineros que participaron en la noche de última chance en MasterChef Celebrity. Durante esta gala, los participantes cocinaron para pasar la prueba y quedarse con el delantal blanco, evitando así la gala de eliminación.

En medio de la tensión de la noche, el conductor, con ganas de hacer una humorada, se permitió un comentario que puso colorado a Damián Betular.

Publicidad

Mientras el Chino Leunis pasaba al frente para presentar su plato, se dirigió a Betular y le soltó: "Sabés que sueño con vos”.

Ante la revelación, el jurado Germán Martitegui intervino de inmediato, en medio de la risa de todos en el estudio: “No, no… es tu sueño”. Por su parte, Betular tomó un sorbo de agua y afirmó: “Me pongo colorado”.

Publicidad

Con deseos de terminar de contar su historia, el periodista quiso detallar: “Sueño que yo estoy con un plato…”. En ese momento, el pastelero lo interrumpió, poniendo un límite a la confesión: “Hasta ahí, hasta ahí”. La frase desató nuevamente las risas en la escena.

La conductora, Wanda Nara, también se sumó al momento al acotar: “Se pone colorado, Betular”. Finalmente, el Chino Leunis reconoció que la situación también lo afectó: “Yo también me pongo colorado”. El participante concluyó el divertido momento diciendo que algunas cosas se podían contar y otras las dejaba a criterio del jurado.