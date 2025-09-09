El estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos se convirtió en un suceso destacado dentro del cine de terror, al recaudar 8,5 millones de dólares únicamente en su noche de preestreno, el 4 de septiembre. Según Warner Bros., esta cifra representa la mejor apertura de toda la saga y la mayor para una película de terror en lo que va del año.

Esta nueva entrega, protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, confirma la vigencia y popularidad de la franquicia, que ha consolidado un universo cinematográfico con cinco películas principales y múltiples spin-offs. En total, la saga ha generado más de 2300 millones de dólares en taquilla mundial, posicionándose como una de las más exitosas en su género.

A pesar del rotundo éxito económico, la película ha recibido críticas divididas. En Rotten Tomatoes, la aprobación alcanzó un 54%, una cifra considerablemente menor en comparación con las valoraciones positivas que obtuvieron las entregas anteriores. Esta disparidad genera dudas sobre la calidad percibida del filme, especialmente en un cierre que debe satisfacer tanto a seguidores como a críticos.

En cuanto a las expectativas, la presión es alta. La Monja, otro título destacado dentro de la saga, mantiene el récord de apertura con 53,8 millones de dólares. Superar o igualar este número sería un hito importante para El Conjuro 4, aunque las críticas mixtas podrían influir en su desempeño en las próximas semanas.

Los datos demográficos revelan que el público joven es el principal motor del éxito, con un 69% de espectadores entre 18 y 34 años. Además, la película ha captado la atención de la comunidad latina e hispana, que representa un 44% de la audiencia. Grupos etarios como los adolescentes de 13 a 17 años y adultos entre 45 y 54 años mostraron una alta satisfacción, otorgando puntuaciones cercanas al 90%.

El futuro próximo será clave para determinar si esta última entrega logra consolidar su lugar en la historia del cine de terror y en el legado de la saga creada por James Wan, que desde hace años mantiene la atención de una audiencia diversa y fiel.