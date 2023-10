Este martes, la periodista sanjuanina, quien estuvo en el lugar de los hechos cuando se desató la guerra Palestina-Israelí, hoy repatriada, tuvo un durísimo cruce con el periodista Luis Novaresio. En la entrevista de La Nación, Melisa Trad estuvo dialogando con la periodista Débora Plager y en medio de unas discusiones, se sumó Novaresio al aire y tuvo un fuerte encontronazo con la sanjuanina, a quien la tildó de antisemita, homofóbica y misógina por no compartir su pensamiento.

El primer cruce fue en la entrevista con Plager. La sanjuanina le comentó que "El Gobierno israelí determinó que no podían pasar a la Franja de Gaza ni agua, alimentos, combustibles y electricidad", a lo que Débora Plager le dijo: "Melisa, vos entendés lo que estás diciendo" y la sanjuanina le redobló la apuesta contestándole que ella sí estuvo en el lugar de los hechos.

Luego, apareció Luis Novaresio y la pantalla se dividió en tres. El periodista la tildó de antisemita, homofóbica y misógina.

- He decidido que no quiero entablar un diálogo, porque entablar un diálogo significa reconocer al otro. Si vos reconocés a la dictadura, yo estoy en la vereda de en frente y no tengo ganas de dialogar. No quiero seguir hablando con la señora Melisa Trad.

- Me parece que hay que hacer cuidadosos con las palabras. Yo no banco a Hamás.

- Yo creo que sí.

- Me parece trágico y terrible. No quiero justificarlo bajo ningún punto.

- Pero Melisa, Israel no bloquea la Franja de Gaza.

- Sí la bloquea. El Gobierno israelí no deja pasar servicios básicos a los ciudadanos de Gaza. La situación humanitaria en la Franja de Gaza es terrible. No los estoy comparando.

- Si te queda cómodo defender la dictadura. A mí no.

- No me gustaría que no me dejes así, porque no estoy defendiendo ninguna dictadura

- No sé si querés hablar, Débora. Yo prefiero retirarme de la cámara. No hablo con antisemitas, no hablo con homofóbicos ni misóginos

- Está mezclando cosas. Soy de San Juan y fui a las plazas para que el matrimonio igualitario.