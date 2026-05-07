En el marco del encuentro de mujeres "Liderazgo, inclusión y redes" desarrollado durante la Expo Minera San Juan 2026, la presidenta de Women in Mining (WIM) Argentina, Laura Hernández, brindó un discurso centrado en el crecimiento del cupo femenino y el rol protagónico de la provincia en la transformación del sector. La funcionaria destacó que las cifras de personal femenino creció de un 5% en 2020 a un 12,7% en 2026.

El encuentro fue en marco de la 11ª Expo San Juan Minera.

Hernández destacó el cambio de paradigma que atraviesa la industria y cómo San Juan se posiciona como el motor principal de este proceso. "La minería, sin dudas, es un motor de desarrollo principal y San Juan está llamado a ser protagonista de esa transformación y de ese cambio", expresó ante un auditorio colmado de profesionales, empresarias y estudiantes.

Un crecimiento sostenido en las cifras

El punto central de su intervención fue la actualización de los datos de empleabilidad femenina, comparando la realidad actual con el escenario de hace seis años. La presidenta de WIM Argentina fue contundente al señalar el progreso: "Actualmente, lo vamos a poner en cifras, somos un 12,7%, es un número que allá cuando hablábamos de un 5% en el 2020, es un número que ha avanzado fuertemente".

Sin embargo, aclaró que este porcentaje no es un techo, sino un punto de partida para profundizar las políticas de equidad. "Ese número nos invita a todos los actores a un compromiso aún mayor para que se eleve, de la mano del liderazgo femenino, de mujeres que toman decisión", subrayó.

Permanecer para transformar

Bajo el lema de este 2026, "Permanecer para transformar", Hernández hizo hincapié en que el crecimiento se logra únicamente a través de un compromiso conjunto entre el Estado, las empresas privadas, las cámaras y los sindicatos. Para la dirigente, la formación y las redes de contacto son las herramientas clave para que el talento femenino no solo ingrese, sino que se desarrolle en la industria.

"Es lo que realmente nos va a hacer transformar y que realmente la industria sea una industria ya definitivamente sostenible, equitativa para todos y todas", concluyó, reafirmando que la presencia de mujeres de distintos sectores en estos encuentros demuestra que la minería ya no es un ámbito exclusivo de hombres, sino un espacio de construcción colectiva.