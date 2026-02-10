Tras negociar, el Gobierno acuerda con aliados y fija el límite de imputabilidad en 14 años

En un giro estratégico, el Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que había enviado al Congreso y presentará uno nuevo que establece la edad de imputabilidad en 14 años, en lugar de los 13 propuestos inicialmente. El cambio busca alcanzar un consenso con los sectores opositores aliados y obtener la media sanción en la Cámara de Diputados esta misma semana.

La medida se tomó a solo un día de que las comisiones dictaminaran sobre la iniciativa original y a dos días de la sesión prevista. Según fuentes oficialistas, existió una "desinteligencia" en la redacción del primer texto, que no reflejaba el acuerdo alcanzado previamente con bloques como el PRO y la UCR, los cuales ya habían fijado su posición en los 14 años como límite.

"Ese fue el consenso", afirmaron fuentes legislativas. La nueva iniciativa, que será remitida este martes, mantiene el espíritu del proyecto discutido el año anterior: establece penas diferenciadas y menores para los adolescentes en comparación con el régimen adulto, y excluye la posibilidad de cadena perpetua.

Aspectos clave del nuevo proyecto y hoja de ruta legislativa

El texto contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los delitos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Para delitos de menor gravedad, se priorizarán sanciones no privativas de la libertad, como tareas comunitarias y reparación del daño, reservando la institucionalización como último recurso.

Uno de los puntos críticos de la negociación fue el financiamiento. El artículo 51 del nuevo proyecto asigna $23.739.155.303,08 para su implementación, detallando las partidas correspondientes al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. También habilita acuerdos con las provincias para la construcción de nuevas instalaciones especializadas.

La hoja de ruta parlamentaria es acelerada. Este martes se formalizará la composición de las comisiones clave: Familias, Niñez y Juventudes (presidida por María Gabriela Flores de LLA) y Justicia (a cargo de Lisandro Almirón, también de LLA). La reunión conjunta de comisiones, que incluirá también a Legislación Penal y Presupuesto, está fijada para el miércoles a las 11. La sesión en el recinto de Diputados está prevista para el jueves cerca del mediodía.

El proyecto promueve un enfoque que combina la respuesta penal con la resocialización. Propone la creación de institutos especiales donde los menores condenados tengan garantizado el acceso a educación, atención médica y tratamientos para adicciones, con personal especializado y en espacios separados de los adultos. Asimismo, refuerza los derechos procesales de los imputados, incluyendo patrocinio jurídico gratuito y asistencia psicosocial.