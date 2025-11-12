El dólar oficial cerró casi estable este miércoles en el mercado mayorista, luego de perforar el valor simbólico de los $1.400 durante la primera etapa de la rueda. Vale destacar que en la jornada previa hubo escaso volumen por el feriado en Estados Unidos. La baja del spot arrastró a los paralelos que también cotizan con bajas.

A su vez, en la misma sintonía, los paralelos también caen: el MEP cotiza a $1.450,54, mientras que el CCL opera $1.471,20, y el blue se mantiene a $1.435.