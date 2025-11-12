Publicidad
El dólar oficial bajó $10 y cerró a $1435 en el Banco Nación

La cotización del dólar en los bancos, donde desde abril se pueden comprar divisas sin límites. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El dólar oficial cerró casi estable este miércoles. Foto: Gentileza

El dólar oficial cerró casi estable este miércoles en el mercado mayorista, luego de perforar el valor simbólico de los $1.400 durante la primera etapa de la rueda. Vale destacar que en la jornada previa hubo escaso volumen por el feriado en Estados Unidos. La baja del spot arrastró a los paralelos que también cotizan con bajas.

A su vez, en la misma sintonía, los paralelos también caen: el MEP cotiza a $1.450,54, mientras que el CCL opera $1.471,20, y el blue se mantiene a $1.435.

