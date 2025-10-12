Stefi Roitman decidió hablar sobre las especulaciones que rodearon su vida personal, luego de que fuera vinculada a Nico Furtado, a pesar de haberse mostrado posteriormente con su pareja, Ricky Montaner.

En España, Stefi fue entrevistada por el programa Tomátelo con vino, donde abordó su matrimonio con Montaner, con quien se casó en 2022. La modelo admitió que, si bien la crisis ya fue superada, pasaron por un momento difícil.

Stefi reveló que el conflicto tuvo que ver con su necesidad de recuperar su vida previa, fuera de la dinámica del clan Montaner, quienes se mueven siempre "todos juntos, como una gran familia" y con "todo a disposición". Esta comodidad, según sus palabras, le comenzó a generar dudas internas.

La modelo explicó que tuvo una "Crisis, charla con mi esposo", donde le comunicó su necesidad de buscar su camino de forma más independiente. Le confesó: "mi amor, necesito salir a comerme el mundo de nuevo porque me lo estaba comiendo pero desde un lugar más cómodo”. Además, la actriz reconoció: “Necesitaba comerme el mundo de nuevo”.

Roitman aclaró que su llegada sola a España no significó un distanciamiento de su pareja, sino una búsqueda personal importante. Ella destacó que este proceso fue fundamental para la familia y la pareja que tienen.

La modelo subrayó la fortaleza de su matrimonio, afirmando que "Lo que yo he creado con él es de las cosas que más orgullosa me hace sentir". Añadió que su pareja se basa en "comunicación, respeto, [y] admiración”.

Sobre la necesidad de preservar su espacio individual, Stefi Roitman sostuvo que, si bien en una pareja "el amor está como seguro", ella busca algo más específico: "una construcción de a dos". Esto implica elegir al otro y dejarle esa individualidad tan importante, ya que ella es una persona "muy libre, independiente desde siempre".