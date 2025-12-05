Un momento de terror se vivió en una vivienda del barrio João Lopes, en Arapiraca, estado de Alagoas, Brasil, cuando dos chicos cayeron a la parte más profunda de la pileta y estuvieron a punto de ahogarse. El episodio ocurrió el lunes, primer día de vacaciones escolares, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del domicilio. En las imágenes se observa cómo uno de los nenes corre hacia el borde, resbala en la zona baja y cae al agua; su hermano intenta ayudarlo, pero también pierde el equilibrio y termina sumergido. Ambos permanecen debajo del agua, incluso abrazados, sin poder salir por sus propios medios.

Tras casi un minuto angustiante, el padre de los chicos llega al patio, detecta la situación y se arroja inmediatamente a la pileta para rescatarlos. Su rápida reacción permitió sacarlos con vida y evitar una tragedia que podría haber sido fatal. La secuencia se viralizó rápidamente en redes sociales y generó conmoción, además de un fuerte alivio al ver a los nenes fuera de peligro. La hermana de los menores, Alice Lima, contó luego en sus redes que la familia ya tomó medidas para impedir que algo similar vuelva a ocurrir.

El caso volvió a encender la preocupación por la seguridad en torno a las piletas, especialmente durante los meses de verano. El Cuerpo de Bomberos de Brasil recordó la importancia de no dejar a los chicos solos cerca del agua, incluso si saben nadar, y recomendó aislar la pileta con rejas o portones, utilizar chalecos salvavidas en niños pequeños, retirar juguetes del área para evitar acercamientos y controlar el sistema de bomba y filtrado durante su uso para evitar riesgos de succión.