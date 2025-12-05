Netflix anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery por US$82.700 millones, en una operación que transforma el panorama global del entretenimiento y posiciona a la compañía como uno de los principales estudios del mundo. El acuerdo incorpora los históricos estudios Warner Bros., sus canales de televisión y la plataforma HBO Max, que pasará a integrarse en su conglomerado.

La empresa Discovery Global, accionista mayoritaria, se retira del negocio tras concretar la venta. Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, destacó que la integración permitirá un catálogo sin precedentes, combinando clásicos, franquicias icónicas y producciones contemporáneas de alto impacto cultural.

La negociación estuvo marcada por la competencia con otros gigantes del sector, entre ellos Paramount Skydance y Comcast. Aunque inicialmente se esperaba que Paramount tomara el control, la mejora en la oferta de Netflix resultó decisiva. Tras la operación, Paramount cuestionó el proceso de venta y planteó posibles conflictos de interés internos.

El acuerdo también despertó críticas en el Sindicato de Directores de Estados Unidos y en la organización Cinema United, que manifestaron preocupación por el impacto en las salas de cine, debido a la política de estrenos acotados que suele aplicar Netflix antes de lanzar sus títulos en streaming.

La venta de Warner se originó en las dificultades financieras que arrastraba desde la fusión entre WarnerMedia y Discovery Communications en 2022, que derivó en caídas bursátiles, reorganizaciones internas y la errática estrategia de rebranding de HBO Max.

Con esta adquisición, Netflix suma franquicias de enorme valor, como Batman, Superman y el universo DC, además de los derechos asociados a Harry Potter. También obtiene infraestructura de producción en Hollywood y una red de canales tradicionalmente vinculada a la industria audiovisual estadounidense.

La operación deberá atravesar aprobaciones regulatorias antes de completarse. Si se confirma, marcará uno de los movimientos empresariales más significativos de la última década y profundizará la concentración del mercado del streaming a nivel mundial.