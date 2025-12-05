San Juan sigue reforzando los controles con cámaras, tanto en las zonas limítrofes como en la recientemente instalada sobre la avenida de Circunvalación, destinada a mejorar la seguridad vial. En este contexto, el Paso Internacional de Agua Negra contará por primera vez con conexión a internet y cámaras lectoras de patentes, según confirmó Patricio Gutiérrez, presidente de San Juan Innova, a DIARIO HUARPE. Además, estos trabajos forman parte de un plan integral de seguridad y conectividad implementado por el Gobierno de San Juan.

“Vamos a instalar cuatro postes SOS a lo largo de la ruta. Son dispositivos de emergencia que permiten a los conductores comunicarse directamente con un centro de control para pedir ayuda, ya sea grúa, ambulancia o asistencia vial”, explicó Gutiérrez. Cada poste contará con cámaras de seguridad, botón de comunicación directa con el Cisem (Centro Integral de Seguridad Emergencia y Monitoreo 911) y cámaras lectoras de patentes, además de conexión a internet satelital tipo Starlink.

Asi serán los polos SOS instalados en el Paso de Agua Negra.

Las cámaras de seguridad y los lectores de patentes permitirán identificar a los vehículos que circulan. En caso de que un vehículo pase por el primer polo pero no por el último, se activará automáticamente un protocolo de seguimiento a cargo de Gendarmería. “Es una forma de cuidar a los que viajan. Si alguien no pasa por el último polo, los agentes de seguridad se encargan de verificar que no haya ocurrido ningún incidente”, detalló Gutiérrez.

En cuanto a la ubicación de los polos, el primer poste estará donde finaliza el pavimento y comienza el ripio, el último en el límite con Chile, y los otros dos se instalarán en puntos intermedios. Según Gutiérrez, “los postes tienen baterías solares y soportan altas temperaturas, pensados para resistir las condiciones extremas de la montaña. La conectividad funcionará solo en los puntos instalados, no a lo largo de toda la ruta”.

Sobre los plazos de trabajos, el titular de San Juan Innova señaló: “Los trabajos comenzarán el martes 10 o miércoles 11 de diciembre y estimamos que finalicen en unos 30 días. Es un tiempo aproximado porque son labores en zonas de montañas donde el clima cordillerano influye mucho y puede retrasar la obra, por ejemplo, si nieva o llueva pueden dificultan al fraguado del pavimento y la instalación”.

El proyecto se realiza en conjunto con Vialidad Nacional y el Ministerio de Minería de San Juan, en el marco del programa Desarrollo de Comunidades, que financia la conectividad y seguridad en zonas estratégicas de la provincia. “Nosotros nos encargamos de la instalación y puesta en funcionamiento de los postes, mientras que los fondos provienen de Minería”, aclaró Gutiérrez.

Con esta iniciativa, el Paso de Agua Negra sumará seguridad y asistencia inmediata para los viajeros, a la vez que permitirá un monitoreo más eficiente de los vehículos que circulan por esta ruta cordillerana. “El objetivo es que las personas tengan la tranquilidad de poder comunicarse en caso de emergencia y que el tránsito se registre de manera segura, incluso en zonas de difícil acceso”, concluyó Gutiérrez.

DATO

DIARIO HUARPE intentó comunicarse durante tres días con el director del Cisem, Alejandro Cerimedo, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, para detallar la función de los polos SOS, pero no obtuvo respuesta.