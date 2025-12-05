Cultura y Espectáculos > Imperdible
El parque inflable Dino Jump llega a San Juan: precios, combos y ubicación
POR REDACCIÓN
A partir del 5 de diciembre, el predio del San Juan Rugby Club se transformará en un auténtico parque temático prehistórico con la llegada de Dino Jump, una experiencia recreativa que combina diversión, aventura y una ambientación inspirada en el mundo jurásico. Esta propuesta, diseñada para cerrar el año con una salida diferente, ofrecerá juegos, música, gastronomía y espacios interactivos para todas las edades.
Durante cada jornada, los asistentes podrán recorrer zonas intervenidas con dinosaurios a escala, sectores interactivos y áreas especialmente diseñadas para el entretenimiento tanto de niños como de adultos. Uno de los mayores atractivos es que el acceso general al predio y al patio de comidas será gratuito, permitiendo que cualquier persona pueda disfrutar del ambiente, la oferta gastronómica y la programación musical sin necesidad de adquirir entrada para las atracciones principales.
El corazón del evento será el circuito Dino Jump, un recorrido con estaciones que invitan a trepar, saltar y atravesar estructuras temáticas. Para garantizar una experiencia cómoda y segura, la participación se organizará en turnos de una hora con un máximo de 200 personas por bloque. Las entradas para este circuito ya están a la venta.
Precios y modalidades de acceso
Preventa individual: $8.000
Pack familiar: $25.000 (válido para 2 adultos y 2 menores a partir de 3 años)
Niños desde 3 años: deben ingresar con ticket y bajo supervisión de un adulto
Las entradas pueden adquirirse a través de TuEntrada o en boletería física.
Más que saltar: gastronomía, música y entretenimiento
Además del circuito principal, el predio contará con:
Un patio gastronómico con variedad de opciones
Sectores de descanso ambientados
Programación artística con shows en vivo y DJs, creando un clima festivo desde la tarde hasta la noche.
Información clave
Ubicación: San Juan Rugby Club (Pellegrini y 12 de Octubre, Santa Lucía, San Juan)
Fechas: Desde el 5 de diciembre
Horario: 19:30 a 23:30 hs (turnos cada una hora)
Entrada al predio y patio de comidas: GRATUITA
