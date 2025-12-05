Publicidad
El parque inflable Dino Jump llega a San Juan: precios, combos y ubicación

Un parque temático jurásico con dinosaurios a escala, circuitos de saltos y un ambiente festivo llegará al San Juan Rugby Club desde el 5 de diciembre. El acceso al predio es gratuito, y las entradas para las atracciones ya están a la venta.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
A partir del 5 de diciembre, el predio del San Juan Rugby Club se transformará en un auténtico parque temático prehistórico con la llegada de Dino Jump, una experiencia recreativa que combina diversión, aventura y una ambientación inspirada en el mundo jurásico. Esta propuesta, diseñada para cerrar el año con una salida diferente, ofrecerá juegos, música, gastronomía y espacios interactivos para todas las edades.

Durante cada jornada, los asistentes podrán recorrer zonas intervenidas con dinosaurios a escala, sectores interactivos y áreas especialmente diseñadas para el entretenimiento tanto de niños como de adultos. Uno de los mayores atractivos es que el acceso general al predio y al patio de comidas será gratuito, permitiendo que cualquier persona pueda disfrutar del ambiente, la oferta gastronómica y la programación musical sin necesidad de adquirir entrada para las atracciones principales.

El corazón del evento será el circuito Dino Jump, un recorrido con estaciones que invitan a trepar, saltar y atravesar estructuras temáticas. Para garantizar una experiencia cómoda y segura, la participación se organizará en turnos de una hora con un máximo de 200 personas por bloque. Las entradas para este circuito ya están a la venta.

Precios y modalidades de acceso

  • Preventa individual: $8.000

  • Pack familiar: $25.000 (válido para 2 adultos y 2 menores a partir de 3 años)

  • Niños desde 3 años: deben ingresar con ticket y bajo supervisión de un adulto

Las entradas pueden adquirirse a través de TuEntrada o en boletería física.

Más que saltar: gastronomía, música y entretenimiento

Además del circuito principal, el predio contará con:

  • Un patio gastronómico con variedad de opciones

  • Sectores de descanso ambientados

  • Programación artística con shows en vivo y DJs, creando un clima festivo desde la tarde hasta la noche.

Información clave

 

  • Ubicación: San Juan Rugby Club (Pellegrini y 12 de Octubre, Santa Lucía, San Juan)

  • Fechas: Desde el 5 de diciembre

  • Horario: 19:30 a 23:30 hs (turnos cada una hora)

  • Entrada al predio y patio de comidas: GRATUITA

