El parque inflable Dino Jump llega a San Juan: precios, combos y ubicación

A partir del 5 de diciembre, el predio del San Juan Rugby Club se transformará en un auténtico parque temático prehistórico con la llegada de Dino Jump, una experiencia recreativa que combina diversión, aventura y una ambientación inspirada en el mundo jurásico. Esta propuesta, diseñada para cerrar el año con una salida diferente, ofrecerá juegos, música, gastronomía y espacios interactivos para todas las edades.

Durante cada jornada, los asistentes podrán recorrer zonas intervenidas con dinosaurios a escala, sectores interactivos y áreas especialmente diseñadas para el entretenimiento tanto de niños como de adultos. Uno de los mayores atractivos es que el acceso general al predio y al patio de comidas será gratuito, permitiendo que cualquier persona pueda disfrutar del ambiente, la oferta gastronómica y la programación musical sin necesidad de adquirir entrada para las atracciones principales.

El corazón del evento será el circuito Dino Jump, un recorrido con estaciones que invitan a trepar, saltar y atravesar estructuras temáticas. Para garantizar una experiencia cómoda y segura, la participación se organizará en turnos de una hora con un máximo de 200 personas por bloque. Las entradas para este circuito ya están a la venta.

Precios y modalidades de acceso

Preventa individual: $8.000

Pack familiar: $25.000 (válido para 2 adultos y 2 menores a partir de 3 años)

Niños desde 3 años: deben ingresar con ticket y bajo supervisión de un adulto

Las entradas pueden adquirirse a través de TuEntrada o en boletería física.

Más que saltar: gastronomía, música y entretenimiento

Además del circuito principal, el predio contará con:

Un patio gastronómico con variedad de opciones

Sectores de descanso ambientados

Programación artística con shows en vivo y DJs, creando un clima festivo desde la tarde hasta la noche.

Información clave