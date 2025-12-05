Un operativo conjunto entre la Policía de Mendoza y la de San Juan permitió descubrir las deplorables condiciones en las que Mauricio Morales, dueño de Ok Eventos, preparaba la comida para fiestas de egresados, cumpleaños y casamientos. La investigación comenzó tras múltiples denuncias por estafas cometidas en eventos sociales, que derivaron en allanamientos en Mendoza.

Durante las inspecciones realizadas en la vivienda del barrio Patrono Santiago, de Guaymallén, los efectivos encontraron alimentos en avanzado estado de descomposición, entre ellos carne, pollo y mariscos que habían quedado fuera de la cadena de frío. La cocina estaba infestada de moscas y la grasa acumulada cubría paredes y pisos. Según el jefe de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (Diile), Osvaldo Araujo, el espacio no cumplía con ninguna norma de higiene ni salubridad, y se requirió la intervención de personal de bromatología para desechar los alimentos.

El lugar donde en denunciado por estafas preparaba la comida para los eventos que vendía no tenía ninguna condición de higiene.

Los vecinos relataron que la vivienda también era utilizada como depósito y que Morales debía dinero al dueño de la propiedad. Todo lo encontrado quedó bajo custodia de la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza, a cargo de Susana Muscianisi, para su utilización como prueba en la causa.

Carnes, mariscos, y otros alimentos estaban podridos y rodeados de moscas en una casa del denunciado por estafas.

La detención en Rivadavia

Paralelamente a los allanamientos en Mendoza, las fuerzas policiales lograron capturar a Mauricio Morales en Rivadavia, San Juan. El hombre intentó escapar al momento de ser interceptado por efectivos locales, pero fue reducido y puesto a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento se secuestraron una pistola, documentos, dos autos y el celular del acusado.

Mauricio Morales, denunciado por estafas en fiestas de egresados, cumpleaños y casamientos, fue detenido en Rivadavia, San Juan.

El operativo fue parte del Plan Integral de Seguridad Regional y contó con la coordinación del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la Justicia Penal mendocina y las autoridades judiciales de San Juan. Según los organismos intervinientes, la colaboración entre ambas provincias fue fundamental para garantizar la rapidez y eficacia de la detención de un acusado que operaba entre diferentes jurisdicciones.

Morales ahora enfrenta cargos por estafa y será procesado en el marco de las investigaciones que buscan esclarecer la magnitud de los hechos denunciados y el alcance de su actividad comercial irregular.

Más de 100 denuncias por estafas

Araujo destacó que todas las declaraciones de los padres afectados por el dueño de Ok Eventos fue de gran ayuda para localizarlo. De esta forma supieron que Mauricio Morales había salido de Mendoza en el mismo auto que lo habían visto sus denunciantes unos días antes.

La investigación y los datos aportados por casi 100 personas, llevó a la pista que el sospechoso estaba en San Juan. Así fue como en la tarde del jueves allanaron una casa de Rivadavia, en la vecina provincia, donde estaba con una mujer que es su pareja.

"Este domicilio no estaba registrado como que fuese de su familia o de él, sino que era un lugar nuevo donde había decidido ocultarse", indicó Araujo.

Además, allanaron el departamento de calle Mitre de Capital, donde los padres señalaron que allí tenía una oficina, pero que actualmente dos mujeres aseguraron que funcionaba un call center.

Para sorpresa de los Policías, el lugar estaba vacío. No existía ese supuesto call center, sino que habría sido una pantalla para distraer a los pesquisas.

Lo mismo consideran que intentó el dueño de Ok Eventos denunciado por estafas cuando mandó un mensaje de WhatsApp a sus víctimas en el que aseguró que seguiría trabajando con normalidad y que se realizarían todas las fiestas