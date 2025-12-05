El sorteo que se realizará este viernes en el Centro John F. Kennedy de Washington DC utilizará el Ranking FIFA del 19 de noviembre para ordenar a las 42 selecciones que ya tienen su lugar en la próxima Copa del Mundo. Argentina será cabeza de serie en este inédito Mundial con 46 participantes y llega como el segundo equipo mejor ubicado del planeta, apenas por detrás de España, que le arrebató meses atrás su liderazgo histórico.

Será la novena vez que la FIFA utilice su ranking como referencia clave para los bombos, un criterio que con los años ganó peso hasta transformarse en el parámetro definitivo de distribución. La única excepción recaerá sobre los seis Repechajes, que quedarán todos en el Bombo 4 sin importar su ubicación, pese a que allí conviven candidatos como Italia (12°) con equipos de menor peso como Nueva Caledonia (149°).

La Selección ha tenido grupos muy desafiantes desde la instauración del ranking en 1992. El más complejo fue el del Mundial Corea-Japón 2002, donde compartió zona con Inglaterra, Suecia y Nigeria, un trío que promediaba altos puestos en el escalafón. También se destacaron por su dificultad los grupos de Estados Unidos 1994 y Rusia 2018. En tres oportunidades, Argentina coincidió con rivales ubicados en el Top Ten, mientras que en dos torneos se enfrentó a selecciones mejor posicionadas pese a ser cabeza de serie por otros criterios históricos.

En contraste, los grupos más favorables fueron los de Brasil 2014, con Bosnia, Nigeria e Irán, y Sudáfrica 2010, donde integró zona con Grecia, Nigeria y Corea del Sur. El ranking pasó a tener influencia directa en 1994, cuando Argentina llegó 9ª y aun así fue cabeza de serie. Desde entonces, cada sorteo estuvo condicionado por la ubicación en el escalafón y por distintos criterios complementarios.

A lo largo de las ediciones, la Selección transitó distintas realidades. En 1998 ingresó como cabeza de serie pese a figurar 19ª, gracias al promedio de sus últimas participaciones. En 2002 arribó como 2ª del mundo y protagonizó una de las eliminaciones más duras. En 2006 integró un grupo exigente junto a Países Bajos, Costa de Marfil y Serbia y Montenegro, mientras que en 2010, con Maradona al mando, enfrentó una zona más amable y avanzó con puntaje perfecto.

En Brasil 2014 llegó como la segunda selección del ranking y transitó un camino inolvidable hasta la final. Ya con la reforma del ranking en 2018, Argentina volvió a ser cabeza de serie para el sorteo de Rusia y luego en Qatar 2022, donde ocupaba el cuarto puesto y terminó conquistando su tercera estrella.

Con la publicación del nuevo ranking y la clasificación ya definida para 42 selecciones, la expectativa vuelve a centrarse en los bombos y en cómo quedará el mapa del torneo. Argentina, una vez más, llegará al sorteo con ventaja estadística, el respaldo del historial y la obligación permanente de estar a la altura.