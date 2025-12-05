El presidente Javier Milei elogió este jueves al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el Tesoro anunciara la emisión de un nuevo bono en dólares con vencimiento en 2029. La operación, que prevé un cupón del 6,5% anual y pagos semestrales, permitirá cubrir vencimientos sin utilizar reservas del Banco Central, objetivo que el mandatario celebró como “una señal de orden y consistencia fiscal”.

Según la información oficial, el título amortiza el 100% del capital al vencimiento y será suscripto exclusivamente en dólares bajo legislación argentina. El Gobierno destacó que la licitación se realiza en un contexto de baja generalizada en las tasas de interés de la deuda en dólares, impulsada por el resultado electoral y, según el Ejecutivo, por “el sostenido desempeño del programa económico”.

Publicidad

Milei respaldó públicamente la estrategia del Tesoro y subrayó que avanzar hacia fuentes de financiamiento genuinas “evita tensiones sobre el balance del Banco Central y consolida la acumulación de reservas netas”. La licitación está prevista para el 10 de diciembre de 2025 y la liquidación para el día 12.

El resultado se utilizará para cancelar parte de los vencimientos de los Bonar 30 y Bonar 29, que se pagan el 9 de enero de 2026. La colocación tendrá dos tramos: uno no competitivo, con ofertas de hasta USD 50.000 para pequeños inversores, y otro competitivo sin tope, orientado a operadores financieros que deberán indicar precio por cada USD 1.000.

Publicidad

Mientras Economía avanzaba con el anuncio, el Gobierno continuó con la ronda de conversaciones políticas en el marco del tratamiento del Presupuesto 2026. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y abordaron las reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

Para Milei, el nuevo bono se convierte en un “paso clave” dentro de su arquitectura fiscal, que busca cumplir compromisos en moneda extranjera sin recurrir a reservas, al tiempo que consolida la estrategia de estabilización monetaria defendida por el Presidente desde el inicio de su gestión.