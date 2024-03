El elogio a Dustin Poirier tras su impactante nocaut en UFC 299: "Una leyenda"

Dustin Poirier tenía mucho en juego en su pelea en UFC 299, y salió al frente como una verdadera leyenda. Sobre el papel, probablemente ni siquiera debería haber considerado un enfrentamiento contra un prospecto como Benoit Saint Denis, quien llegó a la noche con cinco finales consecutivos pero sin ninguna victoria sobre los 10 primeros clasificados. El sábado, el "Diamante" lo noqueó de forma impactante. Por eso, Dana White, el CEO de la empresa, no se guardó nada ante la prensa.

"La pelea que tomó esta noche con Benoit, cuando comenzó la conversación, todos decían, 'Oh, esta es una mala pelea para Poirier, bla, bla, bla'. Entonces Poirier salió y dijo '¿sabes qué? No firmé' y todo eso otras cosas. Esta es la mierda que te convierte en una maldita leyenda. Estas son peleas legendarias", fue lo que comenzó diciendo Dana White sobre la victoria de Poirier.

Publicidad

Luego, Dana mencionó: "Cuando entras y te enfrentas a un tipo que es un salvaje y parece que no puedes ganar esta pelea, o la gente piensa que no puedes ganar esta pelea, y luego entras y lo haces de manera espectacular, el cómo lo hizo esta noche, muchos de estos peleadores se vuelven muy paranoicos. Lo has escuchado muchas veces en el pasado: Dicen 'Quieren que pierda' o 'Están tratando de hacerme perder'".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Dana White, encantado con Dustin Poirier

"El otro día escuché algunas tonterías de alguien que ni siquiera mencionaré, pero no determinamos si pierdes o ganas, tú sí. Lo que tratamos de hacer es organizar la mejor pelea que podamos hacer, y es por eso que se construyen grandes estrellas en UFC y cada fin de semana ocurren peleas legendarias", expuso el mandatario de la compañía, llenando de elogios a Dustin.

Para sentenciar, Dana White, añadió: "Poirier, como acabo de decir, sus acciones nuevamente se disparan. A su edad, todas las cosas que ha logrado, todas las cosas que ha hecho, miren lo que hizo esta noche. No sé si están demasiado ocupados escribiendo o lo que sea que hagan durante las peleas, pero si se levantaban y veían la arena, era una locura. La gente se estaba volviendo loca. Poirier pasó a otro nivel esta noche con esta pelea".