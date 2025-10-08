A dos meses de haberse separado de Martín Demichelis, Evangelina Anderson está enfrentando una etapa de profundos cambios en su vida. Con la mente puesta en su entrenamiento y su carrera —como participante de MasterChef Celebrity (Telefe)—, la modelo busca dar vuelta la página. En este contexto de transición, el apoyo de sus hijos se ha vuelto esencial.

La influencer abrió las puertas de su intimidad y, a través de varias fotografías familiares, les dedicó una sensible y emotiva carta a sus pequeños Bastián, Lola y Emma.

En el mensaje, Anderson remarcó el papel esencial que juegan sus hijos en su vida privada. La modelo comenzó su dedicatoria con una poderosa declaración de afecto y seguridad: “Porque nadie sabe mirarme como ustedes me miran. Porque si me dan la mano yo no me pierdo”.

La dedicatoria continuó enfatizando la fuerza de sus lazos a pesar de cualquier distancia futura: “Porque por muy lejos que nos lleve la vida, vamos a encontrar la manera de decirnos te quiero”. Finalmente, resumió el impacto positivo que tienen en su día a día: “Ustedes inundan mis días de las mejores cosas. Los amo infinito”.

Las fotografías que acompañaron el posteo, tomadas en modo selfie mientras estaban recostados en la cama, mostraban a la modelo y a sus hijos sonriendo y haciendo gestos a la cámara. Este desarrollo familiar se evidencia incluso en el tatuaje que Bastián, el mayor, lleva en su brazo con los ojos de su madre.

Actualmente, los tres pequeños viven con Anderson en Buenos Aires. Su entorno diario incluye la cercanía con Wanda Nara y su familia en el Chateau. Las hijas menores de ambas suelen compartir tiempo "día tras día", y los mayores son compañeros en las juveniles de River Plate.