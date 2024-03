El entrenador de Francis Ngannou asegura que noqueará a Anthony Joshua el fin de semana

El extraño poder de Francis Ngannou asustó a Tyson Fury, y su entrenador confía en derribar a Anthony Joshua para sumar a la cuenta. Dewey Cooper predice una victoria por nocaut este viernes para el africano, quien se enfrentará a la estrella del boxeo de Peso Pesado en Riad, Arabia Saudita. Este será sólo el segundo combate en el ring para el excampeón de UFC y actual luchador de la PFL.

"Tyson Fury puede caer, pero se levanta. Ha caído en numerosas peleas, incluso varias veces, pero se levanta y sigue peleando. No podemos decir lo mismo de Joshua. Entonces eso es solo matemática básica. En términos aritméticos, hay que decir que Tyson Fury es definitivamente más duradero, aunque no tenga mejor mentón. En la división de peso pesado, especialmente con un tipo como Francis golpeando, la barbilla de todos es vulnerable y puede romperse", señaló Cooper en The MMA Hour.

Además, Dewey mencionó: "Así que no voy a decir que Joshua es chinny, es sólo que si recibe un golpe limpio en la división de peso pesado, muchos muchachos caerán. No creo que sea necesariamente chinny, pero ¿tiene los medios, la fortaleza intestinal para levantarse? Lo hizo contra Wladimir Klitschko, pero es un Klitschko de 40 años. ¿Podrá hacerlo contra uno de esos tigres que tienen hambre, que vienen a golpearte fuerte y a hacerte mucho daño? Ya veremos".

Confía en el poder de Francis Ngannou

"En cuatro días se responderán muchas preguntas. Los medios dijeron que Francisco era un engaño y no lo tomaron en serio. La gente decía que Joshua tiene barbilla, etc. Lo veremos en cuatro días. Pero puedo decirles una cosa: Francisco está listo para partir. Está listo para sorprender al mundo nuevamente. Los rayos caerán dos veces. Tyson Fury, 100 por ciento, sólo porque es más complicado", expuso el entrenador de Francis Ngannou.

Para cerrar, Dawey Cooper indicó: "Tyson Fury es mucho más dinámico. Es multidimensional. Tiene muchos estilos de pelea, por lo que definitivamente es más complicado. Pero no confundas ser engañoso con ser efectivo y peligroso. Anthony Joshua, sin duda, es el oponente más peligroso, Tyson Fury es el oponente más complicado. Anthony Joshua también tiene poder de nocaut con un solo golpe, por lo que el elemento de peligro se intensifica más contra Anthony Joshua, y lo entendemos. Francisco será astuto, inteligente y, lo más importante, dominante".