El Fondo Monetario Internacional mantuvo sus previsiones de crecimiento para la economía argentina en 2026, estimando que el PBI se expandirá un 4% durante ese año, una cifra que se repite respecto a la proyección para 2027, según la actualización del informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) presentado en Bruselas.

El organismo internacional también evaluó el contexto global: la proyección de crecimiento del producto mundial fue ajustada levemente al alza, con un aumento estimado del 3,3% para 2026 y un 3,2% para 2027, mientras mantiene que la inflación general disminuirá de 4,1% en 2025 a 3,8% en 2026 y 3,4% en 2027.

Publicidad

Para América Latina y el Caribe, el FMI ajustó su pronóstico de crecimiento hacia abajo, estimando una expansión de 2,2% en 2026 (desde 2,4% previsto anteriormente) y un repunte a 2,7% en 2027, debido a condiciones económicas más débiles en algunos países de la región.

En el análisis del caso argentino, el FMI destacó que este crecimiento proyectado se apoya en el efecto rebote tras una contracción importante en 2024, así como en una gradual normalización de desequilibrios fiscales y monetarios y la recuperación del sector externo. Sin embargo, el organismo advirtió que la sostenibilidad del crecimiento dependerá de la continuidad de reformas económicas y de la capacidad para contener presiones inflacionarias y sociales.