El gesto de la Fórmula 1 con Franco Colapinto que ilusiona a sus fanáticos

A días del regreso a la actividad, la Fórmula 1 ha puesto el foco en la figura de Franco Colapinto. Con la proximidad del Gran Premio de Azerbaiyán, el circuito donde el piloto argentino obtuvo sus primeros puntos en la máxima categoría, la organización ha utilizado su imagen para promocionar el evento. En sus redes sociales, la F1 publicó un afiche con la fotografía de Colapinto, junto a las de George Russell y Yuki Tsunoda, para calentar la previa de la competición en el circuito callejero de Bakú.

Este gesto tiene un significado especial para el joven de 22 años. Hace un año, en el mismo trazado, Colapinto, que por entonces corría para Williams, finalizó en la octava posición en su segunda presentación en la categoría. Ese resultado lo convirtió en el primer piloto argentino en sumar puntos en la Fórmula 1 en 42 años, un hito que, sin duda, ha marcado su carrera.

Publicidad

Un reconocimiento a la trayectoria de Franco Colapinto

La elección de los pilotos para promocionar cada carrera no es casual. Generalmente, la Fórmula 1 prefiere destacar a figuras locales para impulsar el interés del público. Sin embargo, en eventos como el de Azerbaiyán, donde no hay un corredor del país anfitrión, la organización opta por incluir a aquellos que tienen una conexión significativa con el circuito. En este caso, la histórica actuación de Colapinto en 2024 fue el factor decisivo.

No es la primera vez en lo que va de la temporada que Colapinto es protagonista en la promoción oficial de la F1. En el pasado Gran Premio de España, la imagen del piloto de Alpine también fue utilizada para la publicidad del evento.

Publicidad

La atención mediática que ha recibido Colapinto subraya su creciente importancia en el paddock de la Fórmula 1. Su historia de éxito en el circuito de Bakú, sumado al significado de su logro para el automovilismo argentino, lo convierte en una figura atractiva para la promoción de la categoría, generando expectativa y atención en cada una de sus participaciones.