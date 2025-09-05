El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, finalizó su campaña electoral con recorrida por los municipios de Merlo, Lomas de Zamora y La Plata. En sus discursos, el mandatario hizo hincapié en que la única forma de detener las políticas del presidente Javier Milei es a través del voto hacia Fuerza Patria, en las próximas elecciones legislativas.

La primera parada de la gira de campaña electoral, fue en una exposición productiva en Merlo, donde el jefe provincial afirmó que "desde la última dictadura" el país no tenía un Gobierno nacional que buscara abiertamente "destruir la industria nacional". El gobernador sostuvo que esta política responde a "poderosos intereses económicos que nos quieren robar nuestra industria, nuestro talento y nuestro futuro".

Posteriormente, el líder bonaerense se dirigió a Lomas de Zamora. Donde, estuvo acompañado de su vicegobernadora, recorrió las obras de una escuela para personas con discapacidad, un punto de inflexión en su mensaje. Allí, el mandatario nacional fue criticado: el gobernador lo acusó de reducir fondos en salud y educación pública y de desproteger a los jubilados.

El discurso culminó en la capital de Buenos Aires, donde el jefe provincial pidió a los ciudadanos a "ir a votar en defensa de las obras" que se están llevando a cabo. Con un tono enérgico, el dirigente peronista sentenció que el único mensaje que "va a escuchar Milei y que va a poder ponerle un freno a sus políticas, es el ruido de las urnas repletas con la boleta de Fuerza Patria".