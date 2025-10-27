El Gobierno confirmó que pasará con la Tarjeta Alimentar de Anses en noviembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya dio a conocer qué sucederá en noviembre con algunas prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Tras la publicación del índice inflacionario que corresponde a septiembre, se confirmaron los aumentos.

Como lo establece el Decreto 274/2024, asignaciones, pensiones y jubilaciones recibirán aumentos mensuales, con un porcentaje de ajuste que tome como referencia el último dato de inflación que haya reportado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Aumenta la AUH de Anses en noviembre 2025

En noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un aumento del 2,1% en línea con la inflación registrada durante septiembre. Este mismo ajuste se aplica a las pensiones y jubilación del sistema Anses. La formula de movilidad vigente tiene como objetivo que los beneficiarios más vulnerables no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Los montos que entrarán en vigencia a partir de noviembre son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,23

80% mensual: $95.770,58

Asignación Universal por Hijo por discapacidad: $389.808,61

80% mensual: $311.748,35

Qué pasará con los montos de la Tarjeta Alimentar

La prestación Alimentar no recibe aumentos como las asignaciones, pensiones y jubilaciones, pero se confirmó la continuidad de su depósito. Esta ayuda financiera está destinada a familias beneficiarias de prestaciones compatibles como la AUH y la AUE. Los monos varían según la cantidad de hijos dados de alta en el sistema:

