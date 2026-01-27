El Gobierno nacional oficializó este martes un profundo cambio en el sistema de calificación de películas en Argentina. A través del Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, se reglamentó la Ley 23.052, se derogó el Decreto 828/84 y se dispuso la disolución de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, organismo que durante más de cuatro décadas evaluó la aptitud de los filmes según edades.

La medida implica una reforma estructural del régimen de protección por edad que regía para las categorías ATP, +13, +16 y +18, con el objetivo de modernizar el sistema y adecuarlo a las transformaciones culturales y tecnológicas de la industria audiovisual.

Publicidad

Según los considerandos del decreto, el esquema anterior generaba demoras administrativas innecesarias y no se ajustaba a la dinámica actual del sector. A partir de ahora, la función de clasificación quedará a cargo de manera exclusiva del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que establecerá categorías de carácter orientativo, sin intervención de una comisión colegiada.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la Comisión Asesora “no ha demostrado la eficiencia necesaria” y que su estructura burocrática resultaba incompatible con los tiempos de producción y exhibición actuales. En ese marco, el Estado pasará a cumplir un rol meramente informativo, remarcando que la responsabilidad principal sobre el consumo de contenidos por parte de menores recaerá en padres o tutores.

Publicidad

Otro punto central de la reforma es la homologación automática de calificaciones extranjeras. El Gobierno argumentó que cerca del 65% de los estrenos en salas argentinas provienen de Estados Unidos, por lo que consideró innecesario volver a evaluar películas ya clasificadas por organismos internacionales como la Motion Picture Association (MPA). No obstante, el Incaa mantendrá la facultad de modificar las calificaciones de oficio cuando existan “razones de orden público”.

La nueva normativa entrará en vigencia dentro de los próximos 60 días corridos, marcando el final de un sistema que estuvo vigente por más de 40 años y dando paso a un modelo más flexible, alineado con los estándares internacionales y con menor intervención estatal en la exhibición cinematográfica.