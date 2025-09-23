El hermano de Ilia Topuria vuelve al octágono de UFC

Aleksandre Topuria, el hermano menor del campeón de la UFC, Ilia Topuria, se prepara para un momento crucial en su carrera. El luchador, de 29 años, se medirá con el kazajo Bekzat Almakhan el próximo 22 de noviembre en Qatar, en un combate que marca su regreso a la jaula tras un largo periodo de inactividad. El peleador, que solo ha disputado cuatro peleas desde su regreso en 2021, ve en esta oportunidad un trampolín para afianzarse en la liga más competitiva del mundo.

A pesar de no tener el mismo renombre mediático que su hermano, 'Alek' es considerado una promesa de la organización. Su próxima pelea contra un oponente de la talla de Almakhan es un desafío importante. Sin embargo, su hermano, Ilia Topuria, ha manifestado una confianza absoluta en el resultado. Durante una rueda de prensa en el evento WOW 22 en Madrid, Ilia reconoció que es un rival "a respetar", pero no dudó en destacar las habilidades de su hermano.

Publicidad

La seguridad de Ilia Topuria en las capacidades de Aleksandre es inquebrantable. En la misma comparecencia, fue contundente y sin rodeos: "Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado". Esta predicción tan precisa sugiere que, para el campeón, el combate se resolverá rápidamente sin la necesidad de la intervención de los jueces.

Ilia Topuria confía en su hermano

Ilia también trazó una clara diferencia entre este combate y la última pelea de su hermano, contra Colby Thickness, que se resolvió por decisión y dejó sensaciones positivas, pero sin el mismo dramatismo. Para el campeón, la pelea con Almakhan no se extenderá, ya que Aleksandre buscará una "resolución rápida", y confía plenamente en la capacidad de su hermano para someter al rival en el primer asalto.

Publicidad

Con la mira puesta en su ascenso a la élite, Aleksandre Topuria se ha centrado por completo en su preparación física y mental, apoyado en todo momento por su hermano. Este regreso a la UFC no es solo una prueba deportiva, sino una oportunidad para demostrar que su talento y determinación se mantienen intactos. La expectativa en torno a este combate en Qatar es alta, y el respaldo de Ilia añade una presión extra y un componente de confianza fundamental para el aspirante.