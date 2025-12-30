El Hospital Marcial Quiroga fue acreditado por el Programa Orange Argentina, una iniciativa impulsada a nivel nacional por la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, tras alcanzar el puntaje requerido que certifica la implementación de buenas prácticas en Higiene de Manos.

La acreditación reconoce el trabajo desarrollado por el Comité de Control de Infecciones del Servicio de Infectología, orientado a la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud. El proceso de evaluación se basó en estándares vinculados a la seguridad del paciente y a la mejora continua de la calidad asistencial.

El Programa Orange Argentina tiene como objetivo fortalecer los procesos institucionales a través de ciclos de mejora continua, promoviendo prácticas seguras en los establecimientos sanitarios de todo el país. En ese marco, la higiene de manos es considerada una estrategia prioritaria para reducir riesgos durante la atención sanitaria.

Desde el Comité de Control de Infecciones informaron que el trabajo se centra en la autoevaluación y la retroalimentación permanente de las prácticas, con foco en la técnica correcta, los momentos clave y los tiempos adecuados para su aplicación. Estas acciones buscan reforzar la adherencia del personal de salud y consolidar una cultura institucional basada en la seguridad y el cuidado de la comunidad.

La certificación también contempla la capacitación y certificación de profesionales de distintas especialidades, asegurando conocimientos y competencias en epidemiología y control de infecciones. En este proceso, se validaron tanto los contenidos teóricos adquiridos en instancias de formación como el desempeño profesional en las áreas de competencia evaluadas.

Con esta acreditación, el Hospital Marcial Quiroga reafirma su compromiso con las políticas públicas de salud, la seguridad del paciente y la calidad de atención, en línea con los lineamientos nacionales en materia de prevención y control de infecciones.