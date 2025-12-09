La actividad industrial volvió a mostrar señales de fragilidad en octubre y profundizó una tendencia negativa que comenzó a visibilizarse en la segunda parte del año. Según informó este martes el Indec, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una caída mensual de 0,8%, en un contexto atravesado por la tensión propia de las elecciones legislativas y la expectativa por su impacto en la economía real.

Con este retroceso, la serie desestacionalizada marcó su nivel más bajo desde marzo y quedó 5% por debajo del pico alcanzado en noviembre del año pasado, cuando la actividad manufacturera había mostrado su mejor desempeño desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. La cifra confirma que, a pesar de algunos repuntes puntuales en determinados rubros, la industria no logró consolidar un sendero sostenido de recuperación.

Publicidad

El informe detalló que octubre fue el segundo mes consecutivo de caída, luego de un septiembre ya debilitado por la combinación de menores niveles de consumo, encarecimiento del crédito, volatilidad cambiaria y la parálisis temporal en algunas cadenas productivas a la espera del resultado electoral. Ese clima de incertidumbre afectó tanto la planificación de producción como la toma de decisiones de inversión y abastecimiento.

Uno de los datos más relevantes del reporte oficial es que el descenso del IPI no se explica por un único sector, sino por una contracción de varias ramas industriales. Entre las más afectadas se ubicaron la textil y la automotriz, dos actividades altamente sensibles a los vaivenes del mercado interno. El sector textil volvió a reflejar la caída de la demanda, que se mantuvo retraída durante todo el segundo semestre. La industria automotriz, en tanto, sufrió un freno significativo por la reducción de ventas y la menor disponibilidad de insumos importados.

Publicidad

Otros rubros también mostraron comportamientos negativos, aunque con menor intensidad. La producción de químicos y plásticos, la metalmecánica y la elaboración de alimentos y bebidas exhibieron fluctuaciones, pero no lograron compensar el retroceso general. La desaceleración del consumo masivo y el aumento de costos operativos —particularmente energía y logística— se mantienen como factores estructurales que condicionan el desempeño de la industria.

La evolución del IPI en lo que va del año refleja una industria que alterna entre breves meses de recuperación y períodos de marcada contracción. Si bien algunos analistas señalan que la estabilización cambiaria posterior a las elecciones podría contribuir a mejorar las expectativas, advierten que la recuperación será paulatina y dependerá en gran medida de la capacidad del mercado interno para recomponerse y de la evolución de la inversión.