Hace poco más de una semana, exactamente el 27 de marzo, en Valle Fértil se conocía el primer caso de rabia animal en San Juan. Desde entonces, la Municipalidad llevó adelante un trabajo en conjunto con Salud Pública y la delegación local del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para poner en marcha el protocolo indicado ante estos casos correspondientes para evitar futuras infecciones. Lo que consistía en vacunar a todos los animales. Sin embargo, el intendente, Mario Riveros, reclamó que todavía no reciben ninguna dosis y que fue el municipio el que debió hacerse cargo de las inoculaciones de las mascotas para prevenir más casos.

En este sentido, Riveros dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que desde la Municipalidad realizaron el protocolo correspondiente para que no siga el contagio. Como primera medida, el intendente contó que debieron bloquear la zona donde apareció el primer caso de rabia animal, que en la zona de Astica. El protocolo correspondiente ante la detección del virus es bloquear 10 kilómetros alrededor del puerto donde se dio el caso por un tiempo prolongado. Que afecta aproximadamente a 17 productores La otra medida es que los dueños de los puestos deben vacunar a todo el ganado de bovinos que han estado cerca del animal infectado.

Ante esto, Riveros reclamó que aún no reciben las dosis que necesitan para vacunar a los animales del ganado. Según dijo "desde el Ministerio de Salud debían proveer las vacunas para todos los animales, pero aún no lo han hecho". Sin embargo, comentó que el municipio, a través del área de Zoonosis, llevó adelante una campaña para vacunar a todas las mascotas de la comuna, tanto perros como gatos. Este operativo comenzó en la Villa San Agustín para luego expandirse por el resto del departamento. Aseveró que “hasta el momento no hay ninguna sospecha de otro caso de rabia porque realizamos el protocolo adecuado”.

Por otra parte, el jefe comunal comentó que ante la falta de respuestas por parte de la cartera sanitaria debieron proponerles dos caminos a los 17 productores involucrados. En primer lugar, brindarles las dosis correspondientes contra la enfermedad transmitida por el murciélago o el alimento para sostener la alimentación saludable de los animales. "Lamentablemente, el municipio no cuenta con los recursos necesarios para hacerse cargo de las dos cosas", dijo el intendente.

La voz de un especialista

En este contexto, DIARIO HUARPE le consultó al veterinario Aldo "Pirata" Olivares sobre las vacunas. El especialista explicó que el valor de la vacuna antirrábica ronda alrededor de los $10.000 a $12.000. Asimismo añadió que la inoculación debe ser colocada por profesionales. Cabe destacar que no son de venta libre.

Por otro lado, Olivares resaltó que no son las mismas vacunas para todos los animales. En este sentido, para perros y gatos está la monodosis, es decir que solo se coloca una única dosis. A diferencia para las especies más grandes como vacas, caballo o cerdos que las dosis vienen en envases de multidosis, como 30 o 50, que viene formulada con algunas diferencias adecuadas a su tamaño y peso.

Según el veterinario la rabia no es habitual en San Juan pese a que siempre existió, pero Valle Fértil es más propenso a esto, ya que es donde están los murciélagos "chupa sangre". En el Gran San Juan solamente están la especie que se alimentan de insectos.

Con respecto a otra formas de prevenir, agregó que solamente se puede prevenir con las vacunas porque no hay repelentes específicamente para murciélagos. “Si le pusiéramos al animal un repelente que le diera un olor distinto al murciélago funcionaría para poder evitar la mordedura del animal. Pero sería muy complicado por la cantidad de bovinos que hay”, remató.

¿Qué hacer ante una sospecha de rabia?

Hay que tener en cuenta que no todos los murciélagos pueden tener rabia. En el caso de un animal que es mordido, hay que saber que la herida es mínima. Sin embargo, hay que curarla para evitar contaminación de bacterias lo que conduce a un proceso infeccioso. Cuando se detecta la mordida, al animal se mantiene alejado del resto, para no transmitir el virus, y debe ser observado por profesionales por 10 días para ver si presenta síntomas y descartar rabia.

¿Cómo se combate la rabia?

DIARIO HUARPE dialogó con Lilem Castro, integrante del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina (PCMA). La profesional comentó que no se puede combatir a los murciélagos, ya que están protegidos bajo leyes nacionales y provinciales. La única opción para combatir la rabia es vacunando a todos los animales.

Castro explicó que en Valle Fértil se encuentra dos áreas de conservación. En Astica se encuentra el Área de Importancia para la Conservación de Murciélagos (AICOM), la cual mantiene la colonia materna más grande de la provincia y dentro de ella se encuentran los murciélagos insectívoros. Por otro lado, está el Sitio de Importancia de la Conservación de Murciélagos (SICOM), ubicado en la Villa San Agustín donde están la especie hematófaga que es la que consume sangre. Fue uno de ellos que mordió la ternera que fue contagiada de rabia.

El murciélago hematófago, conocido como "vampiro", se alimenta de sangre.

Lo que comentó Castro es que no todos los murciélagos hematófagos tienen rabia, esto hace que aún sea desconocida la causa que originó la rabia. Pero al no combatir el animal, lo único que deben hacer es controlar la colonia y los puesteros que están cerca. "La única forma de combatir la rabia es vacunando, acción que ha sido realizada gratuitamente por la Municipalidad de Valle Fértil", aseveró.

Aún queda mucho que averiguar, Senasa está en proceso de seguir analizando las muestras. Además, de todas las reuniones con la Secretaría de Ambiente para seguir analizando la situación y evitar la trasmisión del virus.