Provinciales > Información del SMN

El jueves llegará la lluvia y el granizo a 16 departamentos

Tras varios días con pronósticos de tormentas aisladas que no se concretaron, el SMN emitió un alerta amarillo por fuertes tormentas para la noche del jueves.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El fenómeno se espera con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 70 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por fuertes tormentas. El fenómeno se espera para la noche del jueves en casi toda la provincia. De acuerdo con el informe oficial, se anticipan tormentas aisladas, con la posibilidad de que algunas sean localmente fuertes.

El SMN detalló que las tormentas podrían estar acompañadas por una serie de fenómenos climáticos intensos:

  • Abundantes lluvias en cortos períodos.
  • Ocasional caída de granizo.
  • Ráfagas de viento de hasta 70 km/h.
  • Frecuente actividad eléctrica.

La alerta abarca una extensa lista de departamentos dentro de la provincia. Los departamentos que se verán afectados por este fenómeno son:

  • 9 de Julio.
  • Albardón.
  • Capital.
  • Chimbas.
  • Rawson.
  • Santa Lucía.
  • Pocito.
  • Rivadavia.
  • Zona baja de Sarmiento.
  • 25 de Mayo.
  • Angaco.
  • Caucete.
  • San Martín.
  • Valle Fértil.
  • Las zonas precordilleranas de Iglesia y Jáchal.
