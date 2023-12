Tras el anuncio del paquete de medidas económicas del ministro de Economía, Luis Caputo, economistas de San Juan emitieron su opinión y se mostraron disconformes por lo anunciado, debido a que faltó más “tecnicismo y certeza” para lo que viene. Al mismo tiempo, se mostraron preocupados por cómo van a repercutir las medidas en la inflación del país.

Luis Aveta, economista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, afirmó que el plan económico anunciado “va a afectar el bolsillo del pueblo”. “Vamos a tener un incremento de todo lo que es inflación. Todos los costos van a tener un aumento fuerte porque todo tiene un componente importado y eso va a pasar de $400 a $1.200, además de las quita de los subsidios en el transporte público”, agregó. Sin embargo destacó que la duplicación de las AUH será una “caricia” para quienes cobran ese beneficio.

Para Aveta el pueblo argentino verá afectado su bolsillo. Imagen de archivo.

Es que según las palabras del economista, el sinceramiento del tipo de cambio oficial (dólar) que va a pasar a valer $800 está acompañado de un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. “Si bien no han dicho el porcentaje, lo más probable es que sea el 50%, entonces el dólar para la importación va a ser del $1.200 cuando estaba en $400. Lo que sí, ya no van a tener que pedir permiso para importar nada y ahora los insumos se van a poder conseguir a otro precio en las fábricas que estaban paradas”, exclamó.

Por su parte, para Pablo Padín la mayoría de las medidas económicas que fueron anunciadas por Caputo no fueron una novedad, porque “casi eran un secreto a voces”, pero dejan desbalanceada la situación de un plan que está hecho sobre las espaldas del sector trabajador. “El 100% de devaluación no era algo que llamé la atención. Sabíamos que era parte de la baja de cartas que se iban a presentar”, explicó.

Para Padin las medidas económicas dejan una situación desbalanceada para los trabajadores. Imagen de archivo.

Al mismo tiempo afirmó que lo anunciado es una receta de “neto corte ortodoxo”, que no sorprendió porque era parte del discurso que la mayoría votó. “Creo que es anecdótico el recorte del gasto político porque no influye mucho en el PBI, pero es una demostración al electorado y a la ciudadanía que influye mínimamente”, destacó.

“Lo que no cerró, en todas estas medidas, es algún tipo de política de ingreso que acompañe este proceso inflacionario, que ya se ha finalizado, desde hace tres semanas atrás, esta parte. Estas son algunas de las preguntas que uno se hace en los próximos tres meses donde muchas actividades disminuyen su ritmo. Los anuncios son bastante incompletos, porque no habla de eliminación, habla de reducción de los subsidios en las tarifas. Teniendo en cuenta la contribución más importante que la hace el sector del trabajo, tanto formal como informal, las pymes, las micro y pequeñas empresas sobre todo, van a ser afectadas brutalmente porque están relacionadas con el consumo interno”, aseveró Padín.

Finalmente, el economista Eduardo Coria Lahoz consideró que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional son “pobres y no ofrecen novedades”. En ese sentido destacó que el único aspecto relevante fue la fijación del tipo de cambio del dólar oficial, aunque dijo que espera mayor claridad técnica en las resoluciones futuras. “Aunque se recorte el gasto público, falta información detallada sobre el impacto de las medidas”, expresó.

Para Coria Lahoz faltó más información detallada sobre las medidas económicas. Imagen de archivo.