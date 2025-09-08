La semana se presenta con un auspicioso pronóstico de clima primaveral y un aumento constante de las temperaturas. De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, los próximos días se caracterizarán por un tiempo agradable, con máximas que se situarán entre los 22 y los 27 grados.

Para este lunes, la jornada se presenta con un cielo despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 22 grados. Una leve brisa proveniente del sector Sur contribuirá a hacer el día aún más agradable.

El pronóstico extendido indica una tendencia al aumento de la temperatura a lo largo de la semana. No se esperan fenómenos meteorológicos significativos, lo que garantiza días soleados y cálidos. La única excepción serán las ráfagas de viento del Sudeste que podrían presentarse en la tarde/noche del miércoles. Estas ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 59 kilómetros por hora; sin embargo, su influencia no será suficiente para modificar el buen tiempo, ya que las temperaturas se mantendrán por encima de los 24 grados.