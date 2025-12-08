El Wandagate se muda a Navidad: decoraciones, polémica y mensajes

Wanda Nara no tardó en reavivar la llama del "Wandagate" y elevó la apuesta mediática contra China Suárez al exponer la opulenta decoración navideña preparada en su residencia. La tensión se disparó luego de que la actriz mostrara públicamente la ambientación especial con la que recibió a sus hijos, Amancio y Magnolia, a su regreso a Turquía. Junto a las imágenes, China Suárez escribió: “Bienvenidos mis amores”.

Ese gesto de la China, si bien generó ternura por la reacción de los niños, encendió una nueva polémica en el ámbito digital. Esto se debe a que se notó un detalle específico: Mauro Icardi y China Suárez utilizaron un adorno navideño que, años atrás, había sido parte de la decoración de Wanda Nara mientras residía en Turquía con el futbolista.

Lejos de mantenerse al margen del cruce, Wanda Nara respondió con una exhibición desde su casa en el Chateau Libertador. La empresaria optó por una decoración que apostaba por los colores clásicos, predominando el rojo y el blanco, acompañada de cascanueces gigantes, guirnaldas de luces y múltiples árboles, logrando una ambientación "digna de película".

Sin embargo, el elemento que acaparó toda la atención fue un árbol adornado exclusivamente con fotografías familiares. Las postales seleccionadas incluyen momentos junto a sus hijos, junto a Zaira Nara e incluso junto a Maxi López, pero en ninguna de ellas se distingue a Mauro Icardi. Este guiño fue interpretado inmediatamente por muchos como un mensaje directo en medio del clima tenso entre la expareja. Con esta lujosa puesta navideña, Wanda dejó una clara señal de que la rivalidad con la China Suárez sigue "más vigente que nunca" y que, al menos en las redes, no tiene intención de ceder terreno en esta batalla sin fin.