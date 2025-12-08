Shakira llegó a la Argentina y fue vista con un hombre famoso

El aeropuerto de Buenos Aires se convirtió en el epicentro de un fenómeno global,. Minutos después de las 23:30, se confirmó el aterrizaje de Shakira, la artista colombiana que eligió Argentina para cerrar la etapa latinoamericana de su aclamado “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”,.

La llegada de la cantante y sus hijos, Sasha y Milan, estuvo marcada por un nivel de seguridad inédito,. Tras un vuelo con tres horas de demora desde Punta del Este, la familia subió a la pista y fue recibida por un operativo que incluía seis motos de policía y tres camionetas blindadas, formando un cordón impenetrable. La artista, cautelosa, llevó a Sasha y Milan al resguardo del vehículo blindado.

En medio del frenesí de los fanáticos que esperaban con cámaras y gritos, la superestrella giró brevemente y saludó con la mano desde la ventanilla, dedicando un "gesto fugaz" que fue la recompensa para la multitud.

Junto a la cantante y sus hijos, descendió una figura que reactivó la memoria colectiva: Aito De la Rúa, excuñado de Shakira,. Su presencia se suma al hecho de que la cantante había buscado días antes un "descanso absoluto" en La Colorada, la chacra de la familia De la Rúa en José Ignacio.

El motivo de este despliegue es el inicio de su serie de conciertos en el país, que suma cinco recitales: el lunes 8, martes 9 y jueves 11 de diciembre en el estadio de Vélez en Buenos Aires, y el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el estadio Kempes de Córdoba. La magnitud de su éxito es indiscutible; la gira actual la ubica en el segundo puesto en el Top 10 mundial de las giras más taquilleras de 2025, superando a figuras como Paul McCartney y Bruno Mars, siendo la única artista latina en ese selecto grupo.

Este reencuentro con el público argentino es una parada fundamental para la artista, quien expresó su entusiasmo: “¡Estoy aquí, Latinoamérica! ¡ Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”.