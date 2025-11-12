Calu Rivero, también conocida como Dignity, utilizó sus redes sociales para despedir a su abuela “Chichi” con un emotivo y profundo mensaje que trascendió la mera tristeza para centrarse en el valor de la dignidad y la ternura en el proceso de morir. La actriz enfatizó que la muerte, si es transitada con conciencia, puede transformarse en un acto de amor y entrega.

La publicación estuvo acompañada por una imagen en blanco y negro que capturó la intimidad y el afecto del adiós: en ella, Calu aparece recostada junto a su abuela, apoyando su rostro contra la mejilla de la mujer. La fotografía resume la serenidad, la contención y el amor incondicional que caracterizaron esa despedida.

Rivero destacó la vocación y el espíritu docente de su abuela, quien fue maestra de primer grado. Según Calu, esta enseñanza se extendió hasta el último momento de su vida: “Mi abuela fue maestra de primer grado, y hasta su último aliento siguió enseñando. Su muerte también me educó”.

La actriz relató cómo el cuerpo de su abuela fue honrado y sostenido durante el proceso: “No se fue sola, se fue sostenida. Su cuerpo fue honrado, su piel acariciada, su alma acompañada con mucho amor”.

Calu reivindicó que acompañar a un ser querido en ese momento “es un acto de amor radical”. Describió la despedida como “sagrada, íntima, llena de ternura” y destacó que fue una “muerte digna, luminosa y profundamente acompañada”.

En su mensaje, la actriz describió gestos simples pero profundamente simbólicos que acompañaron el final de la vida de “Chichi”: tomar la mano, encender velas, agradecer y susurrar palabras de calma. Para Rivero, este proceso fue una poderosa lección de continuidad y conciencia: “Morir bien también es parte de vivir bien. Aprenderlo es un gesto de conciencia. Practicarlo es, tal vez, el más grande de los amores”.

En sus historias, Calu compartió nuevas imágenes con su abuela, reforzando el mensaje de gratitud. En una de ellas se la ve inclinada junto a la mujer, acompañada por la frase: “Siempre recordaré tus silencios que enseñaban más que las palabras. Gracias por lo que dijiste y por todo lo que callaste”.

La actriz también agradeció que su formación en México como doula de vida, muerte y transición le permitió integrar la espiritualidad en el proceso de despedida. Calu concluyó su mensaje subrayando la importancia de enfrentar el tema con conocimiento: “Hablar de la muerte es hablar de la vida. La información es poder. Pero la presencia con información… es evolución”.